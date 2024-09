Dit is hoe we ons Chapecoense moeten herinneren

Maar na vandaag staat Chapecoense in het collectieve voetbalgeheugen gegrift als de club wiens vlucht crashte op weg naar de finale van de Copa Sudamericana. Vijf overlevenden, 76 doden.

Het massale medeleven vanuit de voetbalwereld is mooi om te zien. Prachtig zelfs. Maar laten we Chapecoense niet alleen herinneren als dat team dat crashte bij Medellín. Chape plaatste net zelf een video online van hoe het team feest vierde na het behalen van de finale van de Copa Sudamericana. Als er een manier is om het team te herinneren, is dit het:

Que essa seja a última imagem dos nosso guerreiros.#ForçaChape pic.twitter.com/Q1ZxF5h4sV — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 29, 2016

