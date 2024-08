Dit is hoeveel geld je nodig hebt om op je dertigste met pensioen te gaan

Voor al m’n toekomstige werkgevers: ik heb nooit een hekel aan werken gehad. Ik krijg niet direct een rolberoerte als ik een bureaustoel zie en ik slaak geen ál te moedeloze zucht als een collega aan me vraagt: “Mag ik even iets tegen je aanhouden?” Oké, ik houd niet echt van de drank die op kantoor voor koffie moet doorgaan, maar over het algemeen vind ik het prima om m’n dagen op een redactie te slijten. Toch kan ik me heel goed indenken dat ik er over een paar jaar heel anders over denk en liever lui dan moe ben.

Lekker met vroegpensioen is in zo’n geval de droom, zodat ik niet door hoef te ploeteren tot mijn zeventigste, zoals op dit moment de prognose is. Maar hoeveel geld heb ik eigenlijk nodig om op m’n dertigste met pensioen te kunnen? En kan ik dan nu – ik ben 27 jaar oud – nog een beetje leuk leven, of moet ik m’n sociale leven als kluizenaar inrichten?

Laat ik vooropstellen dat ik niets van beleggen of beurzen snap en ik van de rente op mijn spaarrekening zeer zwaarmoedig word; ik kan dus niet van een klein stapeltje geld een enorme smak maken. Verder ga ik ervan uit dat geld in de toekomst niet overbodig wordt en ik blijf leven in de situatie waar ik nu in zit, dus alleenstaand en zonder kinderen. Daarnaast hoef ik tijdens mijn pensioen niet met geld te smijten, maar wil ik wel graag kunnen leven zoals ik nu doe. De berekening die ik hieronder maak, geeft antwoord op de vraag wat het totaalbedrag moet zijn dat ik nodig heb om vanaf mijn dertigste de rest van mijn leven uit te zingen, zonder ooit nog een vinger uit te steken.

Daar gaan we. Om de hoogte van mijn pensioenbedrag vast te stellen, moet ik eerst weten hoelang ik van mijn pensioen kan genieten. Nu heb ik natuurlijk geen glazen bol en weet ik niet precies hoe oud ik word, en daarom kijk ik naar de gemiddelde levensverwachting van Nederlanders. Die was in 2017 83,3 jaar voor vrouwen en 80,1 jaar voor mannen. Als we dat voor het gemak afronden naar 83 jaar en er even van uitgaan dat we door nieuwe technologieën niet opeens allemaal 120 worden, moet ik na mijn dertigste nog 53 jaar zien te overbruggen.



Maar nu komt het lastige gedeelte, want hoeveel geld is dan precies genoeg? Dat hangt er natuurlijk helemaal af van wat je zoal uitgeeft. Ik vroeg mijn collega’s naar hun maandelijkse uitgaven en bedacht waar mijn eigen geld iedere maand naartoe gaat. Op basis daarvan – en met een beetje hulp van budgetinstituut Nibud – heb ik een som gemaakt.

In de eerste instantie zijn er natuurlijk de basisbehoeften, zoals boodschappen. Het Nibud gaat qua eten uit van minimaal 5,88 euro per dag voor een vrouw van mijn leeftijd en van 6,56 euro voor een man. Dat komt voor mij uit op ongeveer 176 euro per maand. Er zitten natuurlijk nog een paar schrikkeljaren tussen, waardoor ik extra blikjes tomatenpuree en pasta moet inslaan, dus ronden we het af op 180 euro per maand. Voor mijn zorgverzekering reken ik 100 euro.

Dan mijn woning. Dit jaar kwam de gemiddelde huurprijs in de vrije sector voor het eerst boven de 1000 euro uit. Dat is best veel, en ik ga er in ieder geval van uit dat het niet goedkoper gaat worden. RTL berekende dit jaar namelijk nog dat de bevolking de komende 20 jaar zeker met 6 procent stijgt. Aangezien al die mensen wel ergens moeten wonen, neemt de vraag naar huizen dus vermoedelijk alleen maar toe. Koophuizen worden dan duurder en huurhuizen gewilder.



Maar goed, je bent dus ongeveer 1000 euro per maand aan een kale woning kwijt. Los je een hypotheek af, dan ben je per maand gemiddeld zelfs iets minder kwijt, als we bedenken dat veel mensen hun hypotheek in 30 jaar aflossen. Gemiddeld gebruik ik in m’n eentje voor 28 euro aan elektriciteit en nog eens een tientje aan water. Dat water wordt niet gratis geleverd, dus duik ik in mijn huidige administratie. Ik betaal zo’n 23 euro per maand aan waterbelasting en 94 aan elektriciteit en gas. Mijn gemeentebelastingen – denk aan het afval – schat ik op ongeveer 220 euro per maand. Nu begint de moed me een beetje in de schoenen te zakken: ik ben al minstens 1600 euro per maand kwijt en voor dat bedrag ben ik de deur nog niet eens uit.

Wil ik nog een beetje leuk leven en m’n vroegpensioen niet alleen op m’n bank slijten met iets te veel katten, dan moet ik rekening houden met bijvoorbeeld vakantiegeld. In Nederland is vakantiegeld wettelijk 8 procent van het brutoloon. In 2017 schatte het Centraal Planbureau het gemiddelde bruto modale inkomen op 2.816 euro per maand. Daarmee kom ik al snel op een jaarsalaris van 33.800 euro. Alleen kan ik daar niet zomaar 8 procent van rekenen, want mijn brutoloon is natuurlijk niet wat ik onder de streep overhoudt. Gelukkig kan ik ook hier terecht bij het Nibud. Met mijn gemiddelde maandsalaris kom ik per jaar op ongeveer 1.375 euro netto vakantiegeld uit, dus 120 euro per maand.



Maar daarmee ben ik er nog niet, want ik kan mijn sociale leven niet alleen van vakanties laten afhangen. Deze uitgaven zijn misschien wel het persoonlijkst van allemaal, want hoeveel geld is genoeg voor etentjes, uitjes en kroegjes? Niemand geeft graag toe dat hij minstens drie keer per week een bezorgmaaltijd wegwerkt of 50 euro per stapavond opdrinkt, maar ik moet wel eerlijk blijven. Ik ga natuurlijk niet met vroegpensioen om thuis te niksen, dus stel ik mijn maandbedrag vast op 600 euro. Daar mag ik dan van schransen buiten de deur en concerten van bezoeken, maar moet ik ook kleren en abonnementen van betalen.



Alle deze losse sommen bij elkaar opgeteld kom ik uit op een bedrag van ongeveer 2400 euro per maand. Stel dat ik in de toekomst nog auto wil rijden of wil verhuizen, dan mag ik daarvoor ook nog wel 200 euro rekenen. Op jaarbasis heb ik dan 31.200 euro nodig en om die 53 jaar leuk door te komen, moet ik – daar is-ie dan – 1.600.000 bij elkaar zien te schrapen.

Ik heb dus nog ongeveer 3 jaar om miljonair te worden. Oké, als ik echt heel zuinig aan zou doen, zou ik het met een klein miljoen ook nog wel redden. Alleen is de kans dan nihil dat ik mijn vrienden ooit nog zie – aangezien dat een sociaal isolement zou betekenen. En als ik het zo bekijk, is de toekomst met mijn vroegpensioen zo vreselijk onaantrekkelijk, dat ik nog liever vijftig jaar kantoorkoffie zuip.

