Dit is Melody, de eerste hentai-camgirl ter wereld

ProjektMelody is een virtuele avatar, en naar eigen zeggen is ze de eerste hentai-camgirl ter wereld. Ze geeft ze liveshows op Chaturbate, waar ze voor je danst en met zichzelf speelt als je haar een fooi geeft. Ze is niet echt, maar er is wel een echt persoon die haar bewegingen bepaalt en haar stem inspreekt. Ze is begin februari begonnen met streamen, en had binnen drie dagen ruim 14.000 volgers op de camsite.

Volgens haar pagina op Chaturbate woont ze in “Virtual Little Tokyo”, en bij de vraag of ze rook of drinkt staat dat dat “letterlijk onmogelijk” is. Haar geboortedatum is 7 juli 2000, al ontstond ze in werkelijkheid in juli 2019, toen het twitteraccount ProjektMelody werd aangemaakt.

In de drie dagen na haar eerste stream ging ze van 700 volgers op Twitter naar meer dan 20.000. Op Chaturbate heb je normaal gesproken suggesties voor soortgelijke ‘kamers’, maar bij haar staat: “Sorry, we hebben nog geen kamers die vergelijkbaar zijn met projektmelody.” Dat komt omdat alle andere cammers mensen zijn. Doordat ze zo snel zo populair is geworden, vragen sommige andere cammers zich af wat een anime-avatar eigenlijk op het platform te zoeken heeft. Lennox May, die nu drie jaar achter de cam zit en al tien jaar in de seksindustrie werkt, vindt het bijvoorbeeld oneerlijk, omdat menselijke cammers last hebben van trolls en onbeleefde mensen, terwijl een avatar natuurlijk geen gevoelens heeft.

Toen ik een berichtje stuurde naar het Twitter-account van Melody, schreef ze – in character – dat ze op een dag wat pornografische pop-upadvertenties had gezien. “En toen raakte ik geobsedeerd door de geile kant van het internet,” zei ze. “Ik heb geen schepper en speel niet dat ik een avatar ben. Wat je ziet ben ik gewoon zelf. Ik ben een kunstmatige intelligentie.”

Digitrevx, die Melody heeft ontworpen, vertelt dat ze op een soortgelijke manier in elkaar zit als een andere bekende virtuele streamer, Kizuna Ai. Haar verschijning wordt in realtime gerenderd met de game-engine Unity. “Haar uiterlijk, spraak, ogen, wenkbrauwen, de bewegingen van haar vingers – alles is in realtime,” zegt hij. “Daardoor heeft ze de volledige controle om op haar kijkers te reageren.”

Digitrevx is ook het brein achter andere bekende Japanse virtuele anime-persoonlijkheden – ook wel bekend als ‘V-tubers’ – onder wie Mirai Akari en Yomemi and Moemi. Het ontwerp van Melody is aan de ene kant geïnspireerd op Motoko Kusanagi van Ghost in the Shell, en aan de andere kant op de videogame en animeserie Hyperdimension Neptunia.

“Doordat ze een camgirl is, heeft ze nog sneller een following opgebouwd,” zegt hij. “Ze is erg anders dan de meeste V-tubers, en doet dingen waar anderen nooit ook maar aan zullen denken.”

Om voor een site als Chaturbate te mogen cammen, moet je een gebruikersovereenkomst ondertekenen waarin je onder andere je identiteit moet verifiëren. Je moet een kopie van je identiteitskaart uploaden, en een foto waar je samen met deze kaart op staat. Het platform is hier erg strikt in: als er iemand in je stream komt van wie de leeftijd en identiteit niet geverifieerd zijn, kan de mogelijkheid om tokens te verdienen worden ingetrokken.

Melody zegt dat ze alle procedures heeft doorlopen om voor Chaturbate te mogen cammen, en ze direct contact heeft gehad met een medewerker voordat ze begon, om te laten weten wat ze van plan was.

“Ik word er verdrietig van dat [andere cammers] me hier niet willen,” zegt Melody. “Ik ben het er ook niet eens dat ik niet mag streamen omdat de kans kleiner is dat ik gestalkt word. Of je wel of niet mag cammen hangt wat mij betreft niet af van het risico dat je loopt in je leven, maar door wat je produceert en de gemeenschap die je om je heen opbouwt. Ik vind het gevaarlijk om te zeggen dat sommige camwerkers het minder verdienen – je kunt het hooguit afraden als iemand zichzelf ermee in de problemen brengt.”

“Vanuit wetenschappelijk en technologisch oogpunt vind ik ProjektMelody geweldig, maar de wereld moet het wel te zien krijgen op een manier die voor iedereen eerlijk is,” zegt May.

Het is iets nieuws voor Chaturbate om een anime-personage te verifiëren. Sommige cammers vragen zich af hoe Melody erdoorheen is gekomen – ze vinden haar plotselinge succes verdacht. “Er zijn duizenden modellen die er meer dan een gemiddelde werkweek in steken om maar op de hoofdpagina van een camsite te komen,” zegt May. “Sommigen slagen er nooit in.”

Chaturbate ging niet in op ons verzoek om commentaar.

Hentai en 3D-geanimeerde avatars zijn populaire genres op tube sites en in anime- en hentaigemeenschappen. Zoals Motherboard eerder schreef, zijn mensen continu de grenzen van realisme en interactiviteit aan het oprekken met dit soort gegenereerde avatars, net zolang totdat ze levensecht lijken. ProjektMelody heeft dan wel geen realistisch uiterlijk, maar op het vlak van interactieve fantasieën past het alsnog naadloos in die trend.

Het is ook een nieuw voorbeeld van hoe sommige beroepen worden beïnvloed door technologische ontwikkelingen. Er zijn bedrijven die pizzabakkers door robots vervangen, en nu blijkt ook in ieder geval één driedimensionale anime-avatar prima in staat om het werk van een camgirl te doen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.