Dit is niet Titanic, maar het lijkt er verdomd veel op

Voor sommigen slaat Titanic op een homp staal die in 1912 wel of niet vanwege een ijsschots is gezonken. Maar de meesten zullen aan Leonardo DiCaprio en/of Kate Winslet denken. De scène waarin de twee romantisch op de boeg van het schip staan, is zonder twijfel een van meest iconische filmmomenten uit de geschiedenis van filmmomenten. En het is dan ook geen verrassing dat de scène nagenoeg frame voor frame in Google Images is te vinden. Maar eigenlijk staat er ook van zo’n beetje iedere denkbare situatie een plaatje op internet.

De Belgische mediakunstenaar Dries Depoorter toont dat laatste aan met UrlFrames, een programmaatje dat de shots van films omzet in afbeeldingen die erop lijken. Zo heeft hij die ene iconische scène uit Titanic nagemaakt met plaatjes die op internet te vinden zijn. Hiervoor maakte Depoorter gebruik van de ‘reverse image search’ van Google, waarmee je het internet kan doorzoeken naar plaatjes die lijken op een bepaald plaatje. Hij schreef een script dat een grote hoeveelheid afbeeldingen naar Google stuurt en liet dat script los op vierduizend frames uit Titanic. Hij plakte de zoekresultaten als een filmpje aan elkaar.

“Ik was aan het experimenteren met Google reverse image search,” zegt Depoorter. “Google probeert te voorkomen dat je zoiets automatiseert, maar het lukte mij toch en het eerste wat ik als input probeerde, was mijn webcam. Ik probeerde het met verschillende onbekende en bekende films. De bekendste waren het interessantst omdat hij in bekende scènes dus bijna elke frame kan vinden. ”

Depoorter ziet het filmpje dat hij online heeft gezet als trailer voor de volledige versie van UrlFrames, die tijdens tentoonstellingen te zien zal zijn. Dan zie je dus Titanic, overigens de eerste film die de kunstenaar in de bioscoop zag, in zijn geheel als een reeks afbeeldingen die Google vind lijken op de shots van de film. Dat zijn soms zombies, dan weer memes of portretten van totale vreemden. Hieronder zie je enkele voorbeelden.

Kijk op de website van Dries Depoorter voor meer van zijn werk. Dit project is tot stand gekomen met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.