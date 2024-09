Dit is precies hoe je ramadan ook dit jaar weer verloopt

We besteden deze maand royaal aandacht aan de ramadan, en vasten als je jong bent en in de grote stad woont. Van de beste plek om ’s nachts harira te halen tot ramadanhacks om een stinkende mond te voorkomen, en de beste eettechniek om de volgende dag nog op je benen te kunnen staan.

Onze Islamitische medemens (ik) is volop bezig met een maand van bezinning, honger, dorst, uitdroging en familiaire gezelligheid. Maar vooral honger, dorst en uitdroging. In een tijd waarin religie steeds verder naar de achtergrond verdwijnt, is het een uitdagende taak om een maand lang vroom te vasten. Misschien overweeg je nu al om op te geven en atheïst te worden. Dat is begrijpelijk. Als het je geruststelt; dat is elk jaar zo. En toch lukt het je elk jaar op nagenoeg dezelfde manier weer om je door die vier weken durende aaneenschakeling van honger, dorst en diezelfde tien vragen van je Westerse oud-klasgenoten heen te ploeteren.

Videos by VICE

Lees hier precies hoe de ramadan er dit jaar weer gaat uitzien.

Dag 1

De fanatieke deelnemer van de ramadan staat dit jaar al rond half vier klaar om het Fadjr-gebed te doen, waarna je niet meer mag eten of drinken. De eerste dag van de ramadan begint al meteen met een dilemma: ga je supervroeg je nest in om een paar uren te slapen voordat je je laatste maal neemt? Of eet je extra bij het avondeten zodat je kunt doorslapen? Optie een betekent moe zijn, optie twee dat je de volgende dag minder voedingsstoffen ter beschikking hebt. Hoe dan ook ben je de lul.

Na een avond woelend twijfelen in bed kies je er al dan niet onvrijwillig voor om wakker te blijven tot het Fadjr-gebed. Je stopt jezelf goed vol en duikt meteen na het gebed je bed in. Bij het opstaan merk je twee dingen: je bent kapot omdat je zo laat naar bed bent gegaan en hoe kan het dat je nu alweer een heel paard zou kunnen opeten? In de badkamer merk je hoe moeilijk het ook alweer is om tijdens het tandenpoetsen geen water door te slikken.

LEES MEER: De beste harira van Amsterdam volgens Sef

Tegen de middag begin je uit je mond te ruiken alsof je een rauw paard hebt opgegeten en de inhoud van de darmen achter je tanden bewaart. Je bent een beetje licht in je hoofd maar tegelijkertijd nog volledig in staat te functioneren. Je staat soms stil bij hoeveel meer je lichaam kan dan waar je het de afgelopen elf maanden voor hebt gebruikt. Maar voornamelijk denk je aan hoeveel honger en dorst je hebt.

Dag 2

De dag begint min of meer helemaal hetzelfde als de eerste, maar tegen de middag voel je je iets minder hongerig. De riant gevulde harira en volgepakte tafel die je na zonsondergang met je familie of vrienden had gisteren, zit nog vers in het geheugen, en die wetenschap biedt mooie perspectieven voor vanavond. Al ben je in de middag dorstiger dan een woestijnreiziger die net een peuk vol zand heeft gerookt – het begint aardig te lukken allemaal.

Dag 3

Vergeet wat je gisteren zei. Je hebt honger en dorst en bent helemaal uitgedroogd. Je negeert de eindeloze stroom aan berichten in je appgroepen en besluit ter afleiding wat over je geloof te lezen. Inshallah.

Dag 4

Het is zover: je moet naar voetbaltraining. Wat je ook moet doen, je kan het vasten niet doorbreken, je moet een maaltijd improviseren. Improviseren is prima, maar niet als dat betekent dat je om elf uur ’s avonds je maaltijd in een tankstation bijeen moet sprokkelen. Je koopt wat zuivel, als je geluk hebt gedroogd fruit, water en een zompige kaassoufflé. Je overweegt nog even een nasischijf te eten die niet halal is maar daar stap je al snel vanaf. Niet eens per se omdat je geen schaamteloze infidel bent, maar meer omdat je nu al drie hele dagen goed bezig bent.

Dag 5

Als je uit je slof schiet omdat er iemand tegen je aanknalt in de Kalverstraat, besef je dat je naast honger, dorst en uitdroging ook een bijzonder kort lontje gekregen hebt. Hoe fucking lang duurt de rest van deze maand nog?

Dag 6

Je bent op een festival. Je wist van tevoren al dat dit een slecht idee was, maar die onbegripvolle, ongelovige hondenvrienden van je hadden het kaartje al lang en breed besteld en jij had een irreële FOMO-aanval. Je doet enorm je best om niet die zure guy te zijn en dat gaat je prima af, totdat je beseft dat het enige eten waarmee je het vasten kan doorbreken de horror genaamd ~ festivalvoedsel ~ is. Met veel moeite spoel je een falafel weg met jus d’orange en je troost jezelf met de gedachte dat er in Sudan waarschijnlijk ook moslims leven zonder geld voor een festival en dat die het vasten moeten doorbreken met niks.

Dag 7

Je bevindt je in een klapdeur tussen belachelijke vrolijkheid (want: week één overleefd) en terror (de dag duurt veel te lang, je verandert langzaam in een uitgedroogde garnaal en de dag duurt veel te lang).

Dag 9

Vandaag verloopt wonderbaarlijk goed. Je probeert zo goed mogelijk te onthouden wat je precies hebt gegeten, gedronken, gedaan en gedacht om deze formule voor de rest van de maand vol te houden.

Dag 10

Het heeft niet gewerkt. Je hebt kapotveel honger.

Dag 12

Je verdiept je alvast in Boeddhisme.

Dag 13

Je verheugt je op vanavond. Er komt familie langs om het vasten te doorbreken en je fantaseert al over een eettafel zoals die er in hollywoodfilms met kerst uit ziet. Thuis aangekomen is alleen je superzure oom komen opdagen, die blijft zeuren over dat ISIS een hoax is. Zijn vrouw heeft gore loempia’s met spinazie en roomkaas meegenomen en hun gillende kinderen poepen je huis half onder.

Screenshot van youtubefilmpje

Dag 14

Je valt terug in een gat van honger, dorst, hitte, uitdroging en algehele haat voor alles en iedereen. Om de pijn wat te verzachten doorblader je voor de vierde keer hetzelfde kookboek totdat de zon ondergaat.

Dag 15

Het is druk op werk maar het enige wat je wil doen is ontslag nemen en in een hoek gaan liggen terwijl je knuffelt met een doos donuts.

Dag 16

Vandaag voel je je wat chiller omdat de helft er alweer op zit. Je viert het misschien zelfs door jezelf te trakteren op een overdreven uitgebreide maaltijd.

Dag 17

Aftellennnnnnn!

LEES MEER: Nederlandse moslims vertellen over hun laatste maaltijd voor de ramadan

Dag 18

Je moet naar een concert of naar een levensbelangrijke thuiswedstrijd van Ajax kijken, wat betekent dat je het luttele aantal uren etenstijd die je hebt niet maximaal kunt benutten om alle benodigde voedingsstoffen in je lichaam te pompen. Je zet je alvast schrap voor morgen.

Dag 19

Met elke tik van de wijzer sterf je een beetje meer.

Dag 21

Deze dag gaat vlekkeloos en je bent een blije moslim.

Dag 23

Je bent voor de zoveelste keer op de Wikipediapagina van Boeddha en staat op het punt te switchen.

Dag 24

De laatste week van de ramadan is het woord van God overgeleverd aan de Profeet, vrede zij met hem. Deze week staat daarom in het teken van spiritualiteit en verlichting. Dus je leest wat over het geloof, kijkt wat documentaires en verwondert je over wat een mooie levenswijze de Soennitische Islam eigenlijk is.

Dag 26

Je bent een beetje verdrietig dat de maand er alweer bijna op zit. Je bent er inmiddels aan gewend en begint het zelfs een beetje leuk te vinden. Je besluit er een tandje bij te zetten, en je lichaam ten volste te testen, dus je gaat sporten. Slecht idee. Je gaat kapot.

Dag 27

Dag 27 is de belangrijkste dag van de Ramadan. Tijdens deze avond viert men ‘Laylatul Qadr’ (De waardevolle nacht), de nacht waarop de Profeet (vzmh) de overlevering zou hebben ontvangen. Je staat stil bij leven, de dood, het universum en alles en niks tegelijk. Je gaat bijzonder verlicht naar bed en bent klaar om de laatste drie dagen te vlammen.

Dag 28

Na het verbreken van het vasten op dag 28 besluit je jezelf te trakteren omdat je het zo goed hebt volgehouden. Rond middernacht bezoek je een coffeeshop en koopt materiaal voor een lekkere, lichte joint. Bij het eerste trekje bestijgt spijt je lichaam. Je ligt krom op je bank en stopt jezelf vol met snacks. Voor de fadjr gooi je er ook nog wat groente, fruit en water bij. Maar al tijdens het tandenpoetsen merk je dat dit geen goed idee was. Weer een nieuwe vreetkick en je keel is droger dan een grindpad in een woestijn.

Dag 30

Het is de laatste dag en je bent fris, kwiek, opgewekt en stiekem ook een beetje verdrietig dat het weer zo snel voorbij is gegaan. Ook ga je vanavond voor de laatste keer het vasten doorbreken, en voor het eerst deze maand naar bed zonder nog allemaal maaltijden te moeten forceren als voorbereiding op de volgende dag. Godzijdank.

Suikerfeest

Je wordt wakker en het voelt superonwennig om tijdens het tandenpoetsen te mogen drinken. Je koestert elke slok, neemt een riant ontbijt en hijst je in de nieuwe kleren die je hebt aangeschaft voor deze bijzondere feestdag, en verder nooit meer zult dragen.

Je brengt de middag door met allerlei familieleden die je al een jaar niet hebt gezien, manoeuvreert je door een ongemakkelijk gesprek met die ene tante wiens naam je niet meer weet, en proeft van letterlijk alle lekkernijen die mensen hebben meegebracht. Je stopt je neefjes en nichtjes vol met cadeaus en geld en lacht om hoe gelukkig ze er van worden, dan wel hoe ze elkaar jaloers te lijf gaan. Je mist de tijden dat jij aan het eind van deze dag je centen kon tellen, dus besluit aan het eind van de middag met je vrienden naar de Pathé te gaan om daar wat te rellen. Tradities zijn er namelijk om in stand gehouden te worden.