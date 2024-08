Dit is precies wat er het komende seizoen gaat gebeuren in Temptation Island

Rick Brandsteder en een Belgische presentatrice stonden gister op televisie puffend en transpirerend in de brandende zon op een strand van Thailand, om vier stellen te verwelkomen bij het nieuwe seizoen van Temptation Island. Deze acht mensen gaan de ‘ultieme relatietest’ aan, wat zoveel betekent als jezelf twee weken lang in een all-inclusive begeven tussen een stel aantrekkelijke mensen, en kijken of je het volhoudt om met je toeterzatte snoet niet tóch even aan andermans genitaal te voelen. We hebben dit jaar: Demi en Sidney, Laura en Roger, Morgan en Rodanya en Heikki en Milou. Ze zijn allemaal begin twintig en hebben ongeveer twee jaar een relatie – behalve Heikki en Milou, die pas zeven maanden bij elkaar zijn.

De eerste paar minuten van het nieuwe seizoen roepen natuurlijk een heleboel vragen op: Welk stel zal de billen van een ander met rust laten? Hoeveel gaat er gepompt worden? Hoeveel van dat pompen gaan we zien, als kijker? Wie wordt na het seizoen de succesvolste influencer? Zitten er totaal gestoorde mensen bij, zoals Tim vorig jaar? Waarom smeren deze mensen zich niet in? Wie gaan we terugzien in Ex on the Beach? En waarom heeft Rick Brandsteder in hemelsnaam een shirt van een gek synthetisch stofje aan, terwijl je na vier seizoenen inmiddels wel zou weten dat je daarvan enorm gaat druppelen wanneer het dertig graden is?

Rick, je zweet. Enorm.

Oké, voordat we verder gaan een korte recap van vorig jaar: niemand hield het vol behalve dan het druilerige stel Jeremy en Vanessa, dat vooral afstand hield van anderen. Tim had na dag één al een andere liefde van zijn leven gevonden. Mezdi had bij voorbaat al niet zo’n zin meer in zijn relatie met Daniëlle en besloot twee weken lang in zijn zwembroekje de donkere hoekjes op te zoeken, om wat te vozen met de verleidsters. Kevin was een totale lul die zijn eigen vriendin een oen vond. Er werd veel geneukt. Dat was het wel zo’n beetje.

Milou wordt voorgesteld aan Ricardo.

Terug naar dit jaar. Nadat de stellen worden voorgesteld aan de kijker, worden de mannen geblinddoekt en de verleiders aan ze voorgesteld. De dames lijken niet onder de indruk, behalve Milou, wier onderbroek een sprongetje maakt als Ricardo zich voorstelt aan haar. Even later horen we waarom. Ze is nogal een jaloers typetje, en wil Heikki “gek maken in zijn hoofd”. Een prima, gezonde houding om te hebben tijdens ‘de ultieme relatietest’, lijkt me dat!

Andersom worden de dames ook geblinddoekt en stellen de verleidsters zich voor aan de mannen. Lieke van Lexmond staat er opeens bij, maar dat blijkt na een paar keer knipperen toch verleidster Demi te zijn.

Lieke van Lexmond, eh, Demi

De mannen lijken, in tegenstelling tot de meeste dames, wél onder de indruk. Sterker, sommige mannen blijken een aantal verleidsters te kennen. Een aantal hebben zelfs weleens met elkaar geflirt! Gevaarlijk! De aflevering kabbelt wat verder, en de mannen worden door hun verleidsters weggehaald bij hun vriendin, en moeten mee mee naar de all-inclusive. De vrouwen blijven alleen achter, maar krijgen daarna hun verleiders op date. Eigenlijk gebeurt er verder niks opvallends – behalve dat Laura geen woord zegt tegen haar verleider Maxime – en begint meteen de tweede aflevering.

In de tweede aflevering proberen de mannen zich vooral netjes te houden. Morgan gaat niet samen op een zipline met zijn verleidster, Heikki houdt afstand als hij met zijn verleidster een quad op stapt en Sidney kiest voor zijn date bewust voor Naomi, “omdat hij toch niet op donkere vrouwen valt.” Alleen Roger zoekt de wipgrenzen op, en gaat op date met zijn grote Temptation, Lizzy. De vrouwen hebben op hun beurt speeddates met de verleiders, maar zij houden allemaal nogal afstand – behalve Milou, die wel lijkt te genieten van alle aandacht.

Hoewel iedereen zijn handjes thuis hield, werden er in deze twee afleveringen wél een aantal flirterige blikken gedeeld, of wellustige opmerkingen gemaakt die meteen al verklapten wat er met de stellen gaat gebeuren dit seizoen. Laat me alvast een poging wagen om het te voorspellen.

Lizzy stelt zich voor.

Roger weet niet waar hij het moet zoeken.

Voorspelling #1

Roger verraadt op het moment dat hij de verleidsters ziet al wat zijn plan is dit seizoen, namelijk – helaas voor Laura – een hoop pomppunten scoren bij de knappe meid met de weelderige bos rode krullen, Lizzy. De kans is groot dat zijn vriendin Laura de eer aan zichzelf gaat houden, en zich het hele seizoen gedeisd houdt. Laura’s lichaam, verbrand door de felle, Thaise zon, zal koel gehouden worden door haar tranen, waarmee ze Thailand gaat verlaten.

Hoe Laura zich een seizoen lang zal voelen, in beeld samengevat.

Timone vindt dat hij en Sidney op elkaar lijken omdat ze allebei een pet hebben, maar Sidney dient hem van pijnlijk repliek, door Timone eraan te herinneren dat hij geen haar heeft.

Voorspelling #2

Demi, de vriendin van Sidney pompt verleider Timone omdat ze Sidney zo mist. Timone heeft namelijk zelf al opgemerkt dat hij buitengewoon veel op Sidney lijkt, omdat ze allebei weleens een pet dragen. Sidney moet veel tranen om zijn vriendin laten, danst in zijn eentje aan de bar op Drake zoals we al hebben kunnen zien in een voorstukje, en beseft dat hun relatie toch niet zo sterk blijkt te zijn als hij dacht dat-ie zou zijn wanneer je elkaar twee weken lang niet ziet en omgeven bent door drank en afgetrainde mensen die je constant seksuele aandacht geven. Omdat Timone snurkt en zijn mond ‘s nachts nog wijder open staat dan die van Sidney, gaat Demi uiteindelijk toch terug naar haar vriendje.

Milou? Ja? Nee?

Voorspelling #3

Milou is enorm in de war van alle mannen om haar heen en lost haar verwarring op met een beurt, waarschijnlijk met Jaimy. Daar krijgt ze spijt van. Heikki ziet beelden van haar en Jaimy tijdens een kampvuur, en dat betekent voor hem een vrijbrief om zijn lippen op die van de snoet van Ayleen te drukken. Voor Milou bevestigt dit haar angst dat Heikki niet te vertrouwen is, en wordt nog jaloerser, maar is ook gewoon constant botergeil van al die woest aantrekkelijke, gespierde mannen die om haar heen huppelen. Ik hoop voor Milou dat ze nog wat meer wipt, want Heikki lijkt me niet een persoon die je wereld verrijkt met inspirerende inzichten, grapjes of waarmee een solide relatie kan opbouwen.

Rodanya is onder de indruk van Giorgio.

Voorspelling #4

De toekomst van Morgan en Rodanya is het moeilijkst in te schatten. Morgan lijkt wel een soort Jeremy, een kandidaat uit het vorige seizoen, die zijn poot stijf hield en trouw bleef aan Vanessa. Morgan en Jeremy hebben dezelfde lijzige toon als ze praten, en houden het liefst afstand van de verleidsters. Hoewel dat voor Jeremy een prima tactiek bleek te zijn, weet ik niet of dat voor Morgan ook geldt. Misschien vindt hij ook wel dat zijn eigen vriendin een Ali-Express-versie is van Naomi, zoals Naomi dat uitstekend ingestudeerd verkondigde aan Rodanya in een ontmoetingsmoment tussen de vrouwen en de verleidsters. Maar interessanter vind ik Rodanya, die ontkende iemand seksueel interessant te vinden, maar vervolgens wel érg opveerde van Giorgio, een boom van een volwassen man die in geuren, kleuren en gebrekkig Belgisch vertelde over zijn favoriete scène van Disneyfilm Belle en het Beest. Zou het dan toch, Rodanya? Ik denk het wel.