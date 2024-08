Dit is waarom de Niveau 4-editie van 2018 hard wordt

Blu Samu, Jay MNG, Soul’art, Brihang, Moka Boka, Nixon, Junior Goodfellaz en DJ VEGA. Dat zijn de jonge honden van de Belgische rapscene die dit jaar present tekenen op het podium van Niveau 4 op Couleur Café. Het terroristische dreigingsniveau waarnaar het gelegenheidscollectief verwijst is gelukkig verlaagd, maar de vaderlandse hiphop beleeft alweer een explosief jaar. Om een stand van zaken op te maken spraken we met kenners Gilles Vanesse en Samy Wallens, de hiphopdiggers achter de programmatie van het collectief Niveau 4.

VICE: Hey Gilles en Samy, vertel ons eens wat over de nieuwe editie van Niveau 4. Gaan er dit jaar chicks zijn?

Samy: In het publiek of op het podium?

Gilles: In ieder geval zullen Blu Samu en Martha, de zangeres van Soul’art on stage staan. Het is natuurlijk super om meiden te kunnen verwelkomen in een Belgisch rapcollectief. Het eerste jaar hadden we Coely uitgenodigd en was Blu als guest meegekomen met Le 77.

Samy: Voor ons is het dus vanzelfsprekend dat ze dit jaar terugkomt.

Gilles: Daarnaast zullen er sowieso veel meiden in het publiek zijn.

Worden onze rappers steeds jonger?

Gilles: Ja, er zijn heel jonge rappers dit jaar. Met jong bedoel ik onder de vijfentwintig. De jongste is waarschijnlijk Jay MNG, hij is nog maar twintig.



Hoe staat het met de vaderlandse eenheid?

Samy: In ieder geval bepaalt de zogezegde breuklijn tussen Vlamingen en Franstaligen onze keuzes niet. Alles gebeurt op een heel natuurlijke manier, al proberen we wel mensen rond ons collectief te verenigen. Tijdens de repetities zal blijken of er echt zal zijn van ‘L’union fait la force’.

Gilles: Sommige rappers kennen elkaar al. Bijvoorbeeld Nixon en Soul’art die onder hetzelfde Hollandse label werken, Top Notch. Maar het klopt wel dat voor Niveau 4 2018 het jaar is waarin er minder samenwerkingen bestonden op voorhand tussen de artiesten. Wat best oké is. Het concept is echt om artiesten van het hele land bij elkaar te brengen.

“Het zou niet slecht zijn om wat meer engagement te zien bij artiesten. Aan iedereen van de Belgische hiphop: Neem je guts in handen en kom in opstand!”

Wie wordt de openbaring?

Gilles: Ik volg al een tijdje wat Moka Boka doet. Dat is een jonge gast waar ik veel sympathie voor heb. Misschien omdat hij simpel en eerlijk is in wat hij doet.

Samy: Er is iets wat mij enorm bevalt bij wat Jay MNG doet. De mannen van Stikstof hadden mij er al iets over verteld, maar toen ik onverwachts in de Floréo kwam voor een showcase van hem, werd ik echt omver geblazen.

Wie heeft de beste flow?

Gilles: Elke stijl heeft bepaalde kwaliteiten nodig qua flow, en elke rapper op de line-up heeft zo zijn eigen stijl. Jay MNG heeft een heel goeie flow. Hij kan heel goed en snel rappen met een zotte stem. Blu heeft ook unieke kwaliteiten. Hoe Brihang schrijft, is dan weer poëtischer er hij zoekt naar onverwachte rijmschema’s.

Worden er nog zware claims gemaakt zoals vroeger?

Samy: Momenteel is dat iets dat velen vergeten zijn, maar dat wel aan de basis ligt van rap. Het zou niet slecht zijn om wat meer engagement te zien in Belgische hiphop. Er zijn heel veel dingen te zeggen en waar men naar kan wijzen. In een tijdperk waar jongeren zoveel naar rap luisteren, zou het een goed idee kunnen zijn om hen iets bij te leren. Ik weet niet of er statements gemaakt zullen worden, maar ik hoop het. Aan iedereen van de Belgische hiphop, toon wat lef en kom in opstand.

Moshpits zijn dan weer wel een ding op hiphopconcerten?

Gilles: We kunnen niets beloven.

Samy: Het enigste wat we kunnen zeggen is dat moshpits momenteel een hype zijn.

Gilles: Meestal wordt Niveau 4 altijd één groot feest. Vorig jaar was het publiek zot. Er waren verstuikte enkels. Toen we van het podium gingen, zagen we een jonge gast op een brancard. Ik hoop dat de artiesten dit jaar ook voor zo’n sfeer kunnen zorgen. Maar we willen geen slachtoffers, hé (lacht).

“De oude Belgische media zijn eindelijk wakker geschoten.”

Wordt het publiek jonger?

Gilles: Ik weet dat wij vroeger de enige kleine mannen waren op rapconcerten. Tegenwoordig is het logisch dat rap door jongeren wordt beluisterd, aangezien het de populairste muziek is.

Samy: Toen wij jong waren, droomden we ervan dat hiphop eindelijk de plaats zou innemen die hij verdient in de maatschappij. Nu is het zover. Eindelijk hebben mensen interesse in iets dat veel te lang een subcultuur is geweest. Iedereen is enorm enthousiast over rap en voor mensen van onze generatie kan dat inderdaad vreemd klinken. De oude Belgische media die altijd geslapen hebben, schieten eindelijk wakker.

Zijn de Belgische rappers egotrippers?

Gilles: Ja, sowieso.

Samy: Egotripping is een belangrijk element van hiphop anno 2018. Het is een luchtige stijl die voor feest zorgt. Al moeten rappers erop letten dat het niet alleen daar om draait. Je moet niet enkel dikke bangers kunnen droppen voor in de clubs. Het zou goed zijn als de hoofdrolspelers van de rap beseften dat ze veel meer kunnen vertellen aan de jongeren die ernaar luisteren.

