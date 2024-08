Dit is waarom je eens moet proberen om een dag geen geld uit te geven

Een hele dag doorkomen zonder een cent uit te geven: het lijkt niet helemaal binnen de lijnen van onze koopzieke wereld te passen. We zijn er zo op ingesteld om her en der telkens maar weer kleine of grotere beetjes geld uit te geven, dat we vaak niet eens beseffen hoeveel we eigenlijk uitgeven op een dag. Maar als je echt eens wil doorgronden waar al je geld eigenlijk heen gaat – en waarom je bepaalde aankopen doet – kan je weinig beters doen even volledig stoppen met geld uitgeven.



Dat is niet makkelijk. Een van de grootste obstakels is dat geld over de balk smijten een automatisme is geworden. Of je nou een Uber bestelt of een maaltijd via Thuisbezorgd, het voelt soms bijna niet alsof je echt geld aan het spenderen bent. Dankzij PayPal, iDeal en aankopen in apps hoeft er vaak geen cash of plastic bij aan te pas te komen, maar je geeft wel degelijk geld uit.



Je hebt natuurlijk vaste lasten waar je niet omheen kan, zoals huur, vervoer en het aflossen van je studieschuld. In 2018 zijn Nederlandse ex-studenten de staat maar liefst 11,2 miljard euro schuldig, met een gemiddelde van 13.500 euro per persoon. Tel daar je zorgverzekering, telefoonrekening, Netflix-abonnement en dergelijke bij op, en je hebt al een flinke kostenpost.



Maar weet je waar de rest van je geld heen gaat? Zo niet, dan wordt het misschien tijd voor een financieel resetmoment. En een van de effectiefste manieren om grip te krijgen op je uitgaven, is door een hele dag geen cent uit te geven.



Als je zoiets nog nooit hebt gedaan, klinkt het onmogelijk. En ik zal eerlijk zijn: het is ook pittig. Maar na mijn eerste dag zonder uitgaven werden twee dingen heel duidelijk: ik heb meer geld dan ik dacht, en ik geef veel meer uit dan ik besefte. Ik heb een bepaalde drang naar dingen, waar ik opeens weerstand aan moest bieden. Ik ging via de Starbucks naar de frisdrankautomaat, en daarna buiten de deur lunchen met een collega. Het scheelt nogal als je dat opeens niet meer doet. Hier volgen wat tips, zodat je erachter kunt komen hoe je het moet aanpakken als jij ook een dag nul euro wil uitgeven en wil weten waar je geld precies naartoe gaat.



Definieer wat ‘nul’ inhoudt



Er is niet één manier om een nul-euro-dag te doen. Sommigen zullen letterlijk helemaal niks uitgeven: geen rekeningen betalen, geen boodschappen, geen cash uitgaven, niet pinnen, niks.



Anderen zullen erop focussen om te stoppen met onnodige uitgaven. Als je huur automatisch wordt afgeschreven op de eerste dag van de maand, en dat ook jouw nul-euro-dag is, is dat prima. Wat je dan niet moet doen is dure koffie kopen, eten bestellen, nieuwe kleren kopen of een pedicure nemen. Je slaat alle extra’s en upgrades over.



Hoe je je voorbereidt op een dag zonder uitgaven



Denk voordat je begint na over je normale uitgaven. Pak je afschriften van de afgelopen weken of maanden erbij, of denk gewoon goed na over je dagelijkse routine. Koop je iedere ochtend koffie? Neem je lunch van huis mee? Heb je een happy hour gepland met je vrienden? Plan vooruit om in te schatten hoe je je dag anders moet indelen.



Terwijl je zo ieder deel van je dag overdenkt, kan je ook gelijk uitvogelen welke stappen je moet zetten om alles op rolletjes te laten verlopen. Dat hoeft niet moeilijk te zijn: stof bijvoorbeeld je koffiezetapparaat eens af – die staat toch al maanden alleen ruimte in te nemen in je keuken – of koop wat drank voor de volgende dag, of betaal alvast je rekeningen, zodat je je daar geen zorgen meer over hoeft te maken. En misschien kan je alvast iets plannen met je vrienden dat geen geld kost: een fietstocht of een kledingruil bijvoorbeeld.



Je doet er ook goed aan de juiste dag te kiezen. Als je sowieso iedere zondag op de bank doorbrengt om een beetje bij te komen van de week, en je niet eens overweegt om naar buiten te gaan, dan is dat niet de beste dag voor dit experiment. Je kunt beter een dag uitkiezen waarop je wordt uitgedaagd om ervan bewust te zijn op welke momenten en waarom je geld uitgeeft.



Tot slot moet je een manier bedenken om jezelf verantwoordelijk te houden. Je kunt een vriend vragen om het samen met je te proberen of via social media je voortgang bijhouden. Of je houdt het simpel en checkt gewoon ’s ochtends en ’s avonds je internetbankieren-app voor een moment van zelfreflectie. Het maakt niet uit hoe je het aanpakt, zolang je jezelf maar verantwoordelijk houdt.



Wat je kunt doen als je een dag geen geld uitgeeft



Hier zijn wat simpele alternatieven voor je dagelijkse uitgavenpatroon, als je deze dag tot een succes wil maken.



Maak gewoon plezier. Je kunt best een leven hebben als je een dag geen geld uitgeeft. Als je iemand bent die meestal de hort op gaat in je vrije tijd, zoek dan uit wat voor gratis evenementen er in je woonplaats worden georganiseerd. Dat kan van alles zijn, van kunstexposities tot muziekoptredens. Of ga bijvoorbeeld naar je lokale bibliotheek om boeken en films te lenen. In plaats van de kroeg in te duiken en aan het einde van de avond een dure rekening te betalen, kun je ook je vrienden thuis uitnodigen en een fles wijn openmaken die je al hebt.



Eet en drink gratis. Natuurlijk zijn er mogelijkheden die voor de hand liggen: zet thuis koffie, neem een broodtrommeltje mee, gooi wat snacks in je tas voor als je op pad bent en honger krijgt. Daarnaast is de kans groot dat er nog eten in je huis ligt, hoe weinig ook. Graai diep in je vriezer, check je bovenste planken en achter in de kastjes. Waarschijnlijk vind je op z’n minst een paar dingen die je bij elkaar kunt gooien, in plaats van iets te kopen.



Krijg eindelijk dingen gedaan. Als je geen geld uitgeeft, heb je alle tijd om andere dingen te doen, of dat nu eindelijk die lekkende kraan repareren is of gewoon de was doen. Je kunt ook het web afspeuren naar gratis spullen of naar een lokale ruilwinkel gaan. Zo kun je nieuwe en tweedehands spullen vinden zonder een cent uit te geven, alles van spijkerbroeken en sieraden tot babyartikelen en meubels.



Houd geld voor noodgevallen op zak. Het is één dag zonder uitgaven, het is maar een korte verplichting. Natuurlijk kun je het langer proberen, maar als je deze dag wil laten werken, is het niet nodig om je pinpas in een bak water te gooien en die in de vriezer te zetten, of al je cash te verstoppen. Sterker nog, je wil waarschijnlijk wel wat geld bij je hebben – in geval van nood. We bedoelen dan wel een écht noodgeval. Je favoriete kledingwinkel die een uitverkoop heeft is geen noodgeval. Maar als je bijvoorbeeld je kaart moet trekken om spoedeisende hulp te betalen of je in een andere onverwachte situatie terechtkomt, is het natuurlijk geoorloofd om geld uit te geven, en daar moet je wel op voorbereid zijn.



Wat je ervoor terugkrijgt als je een dag geen geld uitgeeft



Een dag geen geld uitgeven is niet hetzelfde als de Olympische Spelen van Soberheid. Het is niet de bedoeling dat je jezelf uitdaagt om te kijken hoe oncomfortabel je precies kunt zijn, en het is geen opstapje naar een leven dat slechts bestaat uit kale rijst en bonen, met een sausje dat je van McDonald’s hebt gestolen.



Als je een dag geen geld hebt uitgegeven, heb je daarna waarschijnlijk een beter idee van hoe je individuele behoeften en wensen je financiën beïnvloeden. Het klopt misschien dat een groot deel van je inkomen naar het afbetalen van je studieschuld of andere schulden gaat, maar je liefde voor schoenen kan ook een flink gat in je budget slaan. Of misschien helpt deze dag je realiseren dat je niet per se elke keer een emmer Ben & Jerry’s hoeft te kopen als die in de bonus is, en dat je in plaats daarvan ook even in je vriezer kunt kijken.



Geef niet al je wensen op. Bepaal in plaats daarvan welke het belangrijkst voor je zijn. Nadat je een dag geen geld hebt uitgegeven, weet je hoe je kunt stoppen met zinloze uitgaven die je niet helpen of gelukkiger maken. Het kan je ook helpen om simpele manieren te vinden om te bezuinigen, zodat je meer kunt sparen en leren hoe het voelt om kortetermijnplezier te vervangen door iets dat er echt toe doet. Als je dan in de toekomst geld uitgeeft, zullen je aankopen beter aansluiten bij je prioriteiten. Dat is de eerste stap naar je financiële reset.

