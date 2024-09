Dit is waarom je mooie mensen arrogant vindt

Mooiere mensen zijn arrogant, dat horen of zeggen we maar vaak genoeg. Het YouTube-kanaal ‘AsapScience’ legt uit hoe het eigenlijk allemaal aan je eigen waarneming ligt.

Stel je een grafiek voor die de aan de ene kant aardigheid en aan de andere kant mooiheid bijhoudt. Volgens de video zijn alle mensen gelijk te verdelen over de grafiek. Er zijn dus arrogante lelijke mensen, aardige lelijke mensen, arrogante mooie mensen en aardige mooie mensen. ‘Mooi’ en ‘lelijk’ is ook weer voor iedereen anders.

Je hebt waarschijnlijk totaal geen behoefte om te daten of praten met iemand die arrogant én lelijk is, lijkt het net of alle lelijkere mensen waar je niet op valt aardig zijn. Omdat je ook aardige, lelijkere, mensen kent is de gemiddelde aardige persoon minder mooi.

Het lijkt zó net of de helft van de mooie mensen arrogant zijn. De mooie aardige mensen krijgen misschien alweer snel een relatie, waardoor het fenomeen alleen maar versterkt wordt.

Het komt eigenlijk allemaal neer aan wie jij je aandacht besteedt. Het is niet zo dat de meerderheid van de mooie mensen arrogant is, maar dat je de mooie aardige mensen die toch een relatie hebben negeert of dat je totaal geen aandacht hebt voor de arrogante en gemene lelijke mensen.