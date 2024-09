Dit is waarom mensen zo dol zijn op spanken

De sadomasochistische klap op de bil is al honderden jaren een fascinatie van iedereen, van kunstenaars tot filosofen tot sekswetenschappers. Waar slaat het op slaat dat we zo dol zijn op spanken?

Toen archeoloog Carlo Maurilio Lerici in 1960 in de graftombes van de oude stad Tarquinia dook, vond hij behalve stoffige botten ook een hele hoop beschadigde fresco’s. Het waren voornamelijk afbeeldingen van mannelijke boksers en sexy vrouwelijke danseressen, maar in een van de ruimtes zag hij iets anders. In de ‘Tomba della Fustigazione‘, oftewel de tombe van de zweepslagen, zag hij een fresco met daarop een naakte vrouw die door een jongeman op haar kont wordt geslagen. Het is nog altijd het eerste archeologische voorbeeld van erotische billenkoek.

Tegenwoordig is bijna iedereen op de een of andere manier wel geïnteresseerd in spanking, van kunstenaars tot filosofen en seksonderzoekers. Zo zat Vātsyāyana, de schrijver van de Kama Sutra, zo diep in de spankmaterie dat hij het billenslaan onderverdeelde in een aantal verschillende categoriëen. Hij analyseerde vier verschillende posities van een slaande hand, zes standjes voor het ontvangen van een pak slaag, en acht type schreeuwen die daaruit voort kunnen komen.

Videos by VICE

Voor een psychoanalytische verklaring kunnen we natuurlijk rekenen op Sigmund Freud. Hij dacht dat kinderen die als straf billenkoek kregen, op volwassen leeftijd ook meer interesse zouden hebben voor een portie slaag. Recentelijk werd het onderwerp in allerlei opiniestukken en op verschillende blogs opnieuw uitgebreid besproken naar aanleiding van het succes van 50 Shades of Grey, de roman die SM mainstream maakte.

De wetenschap komt met een paar verschillende antwoorden op de vraag waarom we spanken zo lekker vinden. Biologisch gezien komt er tijdens de seks dopamine vrij, de neurotransmitter die het belonings- en pleziergedeelte in de hersenen aanwakkert. Dus als iemand geniet van spanken, of van gespankt worden, laat de dopamine aan de hersenen weten dat daarmee doorgegaan moet worden. Maar waarom precies mensen zo gek zijn op een hand of ander object dat op de billen geslagen wordt, zit complexer in elkaar.

Toen Dr. Rebecca Plante in 2006 aan een onderzoek naar spanken begon, was er maar één ander academisch artikel over te vinden (van een man met de achternaam Butt!!). Volgens Plante kwam Butt tot de conclusie dat je moet kijken naar ‘de rol van lijfstraffen in een grotere sociale context’ om te achterhalen waarom iemand spanken geil vindt.

Afbeelding door Danil Nevsky via Stocksy.

Het komt er volgens Plante op neer dat er niet één specifieke reden is dat iemand spanken lekker vindt, omdat je rekening moet houden met een soort spank-spectrum. Aan de ene kant van het spectrum is er de simpele tik op de kont tijdens een potje seks, aan de andere kant vind je het afranselen van iemands bloedende billen met een harde stok. Lang niet iedereen die tijdens de seks van een kleine pets op de billen geniet, is ook fan van een keiharde klap met een stok.

Dat onderscheid is erg belangrijk, vindt Plante. Volgens haar zullen veel mensen die niet van bondage, marteling en andere BDSM-praktijken houden toch een keer experimenteren met wat licht-erotische billenkoek. Ze heeft een simpele uitleg over waarom spanken zo populair is, zowel binnen als buiten de BDSM-gemeenschap: het voelt gewoon goed.

“We hebben het over een gespierd gebied van het lichaam dat goed beschermd is en aan de onderkant van je rugwervel zit. Daar zitten een hoop zenuwen, dus is het erg gevoelig,” zegt Plante. “Heel anders dan je buik bijvoorbeeld.”

Als je nu niks met spanken hebt, betekent het niet dat je nooit zin zal krijgen in een ferme mep op je achterste.

Maar haar onderzoek gaat verder dan alleen deze boerenverstand-uitleg – ze doet een analyse van ‘culturele, subculturele en interpersoonlijke seksuele scripts‘. Deze vorm van onderzoek stamt uit de jaren zeventig, en het doel is om “de sociologische blauwdruk die onze seksuele interesses bepaalt” te verklaren aan de hand van allerlei ‘scripts’. Culturele scripts zijn bijvoorbeeld ideologieën en verwachtingen die landelijk ondersteund worden, subculturele scripts gaan over ideeën op lokaal niveau, en interpersoonlijke scripts gaan over onderlinge relaties en interactie. Die scripts vormen samen een antwoord op het wie, wat, waar, wanneer en waarom van iemands seksualiteit en seksuele bezigheden. In de meeste moderne samenlevingen is heteroseksualiteit bijvoorbeeld het standaard culturele script van erotiek. Maar spanken, iets wat veel gebeurt onder hetero’s, valt buiten die norm. Plante ontdekte dat mannen – vooral heteroseksuele mannen die niet per se experimenteren met SM – meer openstaan voor spanken, maar minder voor geslagen worden.

Als je nu nog niks met spanken hebt, betekent dat trouwens niet per se dat je nooit zin krijgt in een mep op je achterste. Tijdens haar onderzoek ontdekte Plante dat veel vrouwen pas later met spanken waren begonnen, vaak pas nadat hun partner het een keer had geopperd. De mannen die van spanken hielden, waren wel al “sinds ze zich konden herinneren geïnteresseerd”. Ze zagen het als een essentieel onderdeel van hun seksleven.

“Seksuele scripts zijn een soort blauwdrukken inderdaad, maar ze kunnen worden aangepast,” schrijft Plante. “Seksueel spanken zou gezien moeten worden als een van de vele aanpassingen die individuen maken.”

Plante wil benadrukken dat alhoewel spanken normaler en meer geaccepteerd is dan de meeste BDSM-praktijken, lang niet iedereen het leuk vindt of het zou moeten doen. Spanken is misschien minder fetisj geworden door boeken als 50 Shades of Grey, maar niet iedereens script sluit aan bij een ferme klap op de billen.

“Het komt er wat betreft onze seksualiteit op neer dat deze veranderd gedurende ons leven, en daar zouden we geen probleem van moeten maken. En ook zouden we ons nooit gedwongen moeten voelen om dingen die we wel of niet doen in onze slaapkamers.”

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.