Dit is waarom vrouwen seks willen met foute mannen

Uit onderzoek van de Universiteit Gent blijkt dat mannen die gevaarlijk en schadelijk gedrag vertonen zoals roken en drinken aantrekkelijker worden gevonden als sekspartner. Dat wisten we natuurlijk al lang, maar we vroegen een expert waardoor het eigenlijk komt.

Ik zou wel willen beweren dat mannen die als een gek roken en drinken – of foute mannen in het algemeen – niet echt lekker zijn, en rustige, verlegen jongens wel, maar iedereen weet het: gevaarlijke mannen zijn vaak woest aantrekkelijk.

Dankzij een nieuw onderzoek kunnen we dit nu wetenschappelijk verklaren. Het onderzoek heet ‘The Young Male Cigarette and Alcohol Syndrome: Smoking and Drinking as a Short-Term Mating Strategy’, en is opgezet door Eveline Vincke aan de Universiteit Gent. Ze onderzocht “of jonge mannen als strategie gezondheidsrisico’s nemen om zich op korte termijn meer voort te kunnen planten.” Haar resultaten lijken dit te bevestigen. Roken en drinken is seksueel opwindend, juist omdat het fysiek schadelijk is.

Het onderzoek laat zien dat “ondanks alle inspanningen om jongeren op het gevaar van roken en drinken te wijzen, mannelijke rokers en (vooral) drinkers een aantrekkelijke paringspartner voor de korte termijn zijn.” Jonge mensen kun je waarschuwen over het gevaar van roken en drinken, maar dat kan volgens het onderzoek het tegenovergestelde effect hebben. Voorlichting benadrukt het gevaar van tabak of drank, waardoor het alleen maar aantrekkelijker wordt in de ogen van jonge vrouwen.

Maar waarom worden mensen dan zo opgewonden van een foute man? Tristan Bridges doet onderzoek naar mannelijkheid en is professor sociologie aan de Staatsuniversiteit van New York in Brockport. In een interview met Broadly legt Bridges uit dat de link tussen gevaarlijk gedrag en mannelijkheid ver terug gaat. “In de jaren zeventig deed psycholoog Robert Brannon de beroemde uitspraak dat bijvoorbeeld een zinnetje als ‘Give ‘em hell’ uitspreken (iets als: ‘We krijgen ze wel’), essentieel onderdeel uitmaakte van de mannelijke identiteit van toen.” Wat Brannon bedoelde was dat mannelijkheid werd gedefinieerd door een hoe erge klootzak je was – en dat gebeurt nog steeds.

Bridges legt uit dat recent onderzoek in een lab, waarbij werd geobserveerd hoe mannen reageerden op zogenaamd verlies van hun mannelijkheid. “Onderzoek heeft aangetoond dat mannen bij wie hun mannelijkheid in twijfel wordt getrokken, positiever tegenover oorlog staan. Ook vertonen ze meer seksuele vooroordelen tegenover homoseksuele mannen, en geloven ze dat mannen superieur zijn aan vrouwen.”

Betekent dit dan dat mannen genetisch zo geprogrammeerd zijn dat ze gevaarlijk willen leven? Waarschijnlijk niet. Bridges zegt dat het eerder gaat om een sociaal fenomeen, als een resultaat van een geïdealiseerd verschil tussen genders. “Wat doen mannen als hun trucjes niet meer werken?” vraagt Bridges retorisch. “Hoe kunnen ze hun mannelijkheid bewijzen als die in twijfel wordt getrokken? Risico’s nemen blijkt een van de dingen te zijn waar mannen dan op rekenen, blijkt uit onderzoek.”

Mannen gaan dus over op gevaarlijk gedrag als er enige twijfel is over hun mannelijkheid. Maar waarom voelen vrouwen zich daar dan toe aangetrokken? Volgens Bridges zijn er wetenschappers die dit evolutionair proberen te verklaren: hoe stoerder de man, hoe beter hij zijn vrouw kan beschermen. Maar volgens Bridges kunnen we dit soort onderzoeken alleen niet helemaal meer vertrouwen. “Deze onderzoeken zijn gebaseerd op oude stereotypes van de oermens, maar we weten inmiddels veel meer over hen en hun gewoonten.”

Volgens hem is er geen evolutionaire reden waarom vrouwen zich aangetrokken voelen tot risicovol gedrag. Toch laat het onderzoek van Vincke wél zien dat vrouwen zich eerder aangetrokken voelen tot foute mannen. Bridges denkt daarom dat we de verklaring moeten zoeken in onze cultuur, niet in de evolutie. “Zowel mannen als vrouwen voelen zich aangetrokken tot een geïdealiseerde belichaming van mannelijkheid en vrouwelijkheid,” zegt hij. “Onze seksuele verlangens worden gevormd door de maatschappij waarin we zijn opgegroeid. Die verlangens verschillen. Niet elke maatschappij ziet tongzoenen, orale seks of andere seksuele handelingen als aantrekkelijk. Als onze seksuele voorkeuren biologisch zouden zijn ingesteld, zouden we alleen maar vrouwen met brede schouders en heupen als vrouwelijk zien, omdat die evolutionair gezien het aantrekkelijkst zijn.”

Omgekeerd wordt mannelijkheid in onze maatschappij seksueel aantrekkelijk als het gaat om dominante mannen met macht, mannen die sterk en krachtig zijn. Risico’s nemen wordt voor mannen gewoon een manier om te laten zien hoe machtig ze zijn, en aan vrouwen wordt verteld dat dit is wat ze aantrekkelijk moeten vinden. Of, zoals Bridges zegt in andere woorden: “Als mannelijk risicogedrag in onze maatschappij wordt geseksualiseerd, zegt dat een hoop meer over genderongelijkheid in onze cultuur, dan over onze biologische genders.”

