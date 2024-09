Dit is wat er gebeurt als je professionele fotografen een wegwerpcamera geeft

Toen Matt Titone, de baas van het reclamebureau ITAL/C in Los Angeles, iets geks wilde doen, had hij iemand zijn Instagram over kunnen laten nemen. Maar dat kan leuker, dus gaf hij zijn favoriete fotografen allemaal een wegwerpcamera. Het resultaat is 27 Frames, een fotoserie die hij vanaf vandaag exposeert in de Think Tank Gallery.

“We zijn allemaal erg gewend geraakt aan perfect scherpe, digitale foto’s. Wij waren benieuwd wat professionele fotografen ervan zouden bakken als ze moeten werken met de allergoedkoopste apparatuur,” vertelt Titone aan The Creators Project. “De resultaten zijn echt leuk en voor iedereen is het proces erg verrassend geweest.”

Beeld: Matt Titone

Fotograaf Chris Burkard, die bijvoorbeeld voor Apple en Toyota heeft gewerkt, is een van de mensen die zijn digitale camera tijdelijk heeft ingeruild voor een wegwerpcamera. Volgens hem heeft die ervaring hem dichter bij het ambacht van het fotograferen gebracht. “Ik ben eraan herinnerd dat de ervaring altijd op de eerste plaats moet komen,” zegt Burkard. “Je moet alles benaderen met een beperkte hoeveelheid foto’s op je rolletje. Gedachteloos in het wilde weg schieten heeft niets met vakmanschap te maken.”

Hoewel Burkard, net als het gros van de fotografen, alles digitaal schiet, zijn er ook veel fotografen die nog steeds met filmrolletjes werken. Will Adler is een van die mensen, al was het werken met een wegewerpcamera ook voor hem een hele bevrijding. “Opeens ging het meer om wat ik fotografeerde en minder om hoe ik het fotografeerde,” legt hij uit. “Ik heb er bewust voor gekozen om de camera te gebruiken waarvoor hij bedoeld is: het maken van ongedwongen kiekjes.”

Beeld:

Chris Burkard

Beeld:

Mark McInnis

Beeld:

Matt Titone

Beeld:

Rob Kulisek

Beeld:

Will Adler

Beeld:

Laura Austin

In de tentoonstelling, die in de Think Tank Gallery te zien is, zijn 88 foto’s van 30 fotografen opgenomen.