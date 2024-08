Dit is wat er gebeurt als je de rest van je leven alleen nog maar instant noedels eet

Iedere student heeft waarschijnlijk een hekel aan het cliché dat ze op niks anders zouden leven dan pakjes noedelsoep. Helaas is er een grote kans dat er ergens toch een kern van waarheid in verborgen ligt. Instant-noedels zijn goedkoop, het smaakt best oké en als je de noedels in een schuimplastic bakje koopt, hoef je niet eens de afwas te doen na het eten van je warme maaltijd (hoewel ‘maaltijd’ in dit geval misschien een groot woord is).

Zeker als je in een studentenflat woont waar de gedeelde keuken tot onbewoonbaar gebied is uitgeroepen, begrijp je het belang van noedels. Je hebt namelijk niet meer dan een eigen waterkoker nodig om de honger ermee te kunnen stillen. Naast het feit dat het goedkoop is, is dat waarschijnlijk een van de voornaamste redenen waarom er genoeg studenten zijn die nog net niet op het spul leven, maar het ongetwijfeld minimaal vier keer per week eten.

Maar hoe gezond kan het zijn om een maaltijd te eten die je in totaal maar 40 cent kost? En wat gebeurt er als je het altijd zou eten – bijvoorbeeld zes of zeven avonden per week?

“Pakjes noedels waar je enkel nog water aan toe hoeft te voegen, bevatten vaak niet meer dan koolhydraten en zout,” zegt Abbey Sharp, een Canadese diëtiste die het boek Mindful Glow Cookbook schreef. Hetzelfde geldt voor de vierkante noedelblokken die je een paar minuten in de pan moet koken.

Sharp legt uit dat noedels weinig tot geen vezels en eiwitten bevatten, terwijl dit juist twee van de belangrijkste bestanddelen in voeding zijn die je een verzadigd gevoel geven. Volgens Sharp is de kans dus klein dat je je lang vol zal voelen na het eten van instant-noedels. “Daarnaast bevat het amper micronutriënten, wat betekent dat er geen nuttige vitaminen of antioxidanten in zitten,” voegt ze toe.

Maar laten we het eerst even over de koolhydraten en het zout hebben. Stel je voor dat je honger hebt en besluit om twee van die schuimplastic bakjes noedelsoep naar binnen te werken. Afhankelijk van het merk dat je kiest, bevat ieder bakje ongeveer 1150 (of meer) milligram natrium. “Dat is extreem veel,” zegt Jim White, een geregistreerd voedingsdeskundige en eigenaar van de Jim White Fitness-studio’s.

White wijst ons daarnaast op de US Dietary Guidelines for Americans, waarin de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid natrium voor volwassenen niet meer dan 2300 milligram is. Het Nederlandse Voedingscentrum raadt volwassenen aan om niet meer dan 6 gram zout per dag te eten, wat neerkomt op 2,4 gram natrium. Twee bakjes noedelsoep overschrijden die hoeveelheid al bijna, om nog maar te zwijgen over de pizza’s, fastfood, chips en andere met zout-beladen dingen die de gemiddelde student graag eet.

Wie te veel zout eet, loopt op de lange termijn een vergroot risico op een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, en beroertes, waarschuwen de Amerikaanse Centers for Disease Control en Prevention. Op de korte termijn leidt het binnenkrijgen van zoveel natrium er waarschijnlijk toe dat het lichaam veel vocht blijft vasthouden, zegt White. Dit kan leiden tot gewichtstoename en een opgeblazen, lui of lethargisch gevoel.

Al dat zout kan ook uitdroging veroorzaken, vooral als een student z’n bakje noedels wegspoelt met een halve krat bier of een paar wodka-Red Bulls. Uitdroging kan er vervolgens weer voor zorgen dat je zowel lichamelijk als mentaal minder goed functioneert – inclusief geheugen- en aandachtsproblemen – wat zeker niet ideaal is voor een student met deadlines en tentamens. Daarnaast blijkt uit een onderzoek van de University of North Carolina dat het hoofdpijn en obstipatie kan veroorzaken.

Dit betekent echter niet dat je de voorraad noedels in je keukenkastje meteen in de vuilnisbak moet gooien. White geeft namelijk ook aan dat noedels wel degelijk een aantal micronutriënten bevatten, namelijk riboflavine en thiamine (oftewel vitamine B2 en B1). Daarnaast zit er amper suiker in, wat ook een voordeel is.

Desondanks is het volgens voedingsdeskundigen NOOIT goed om iets te vaak te eten, tenzij het misschien iets is als bladgroenten. Zelfs gezond voedsel kan minder gezond worden als dat het enige is wat je eet, zegt White. “Alles met mate” is misschien niet het spannendste truïsme, maar in het geval van voeding is het wel een belangrijke om te onthouden.

Instant-noedels zijn absoluut niet het ergste wat je in je mond kunt stoppen. Maar als je het iedere dag eet, is de kans groot dat je aankomt, je de volgende ochtend uitgedroogd en lethargisch voelt, en misschien zelfs problemen krijgt met je humeur of concentratievermogen. Zeker als ook de rest van je dieet een ramp is (en je iedere dag ontbijt met pizza en frituurt tijdens de lunch) zijn noedels niet echt de juiste maaltijd om je dag mee af te sluiten.

“Voor mij zijn noedels net als cupcakes,” zegt Sharp. Als je er dol op bent, is het prima om het soms te eten. “Maar je moet het zien als een traktatie – niet als een maaltijd of een lekkere snack.”

