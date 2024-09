Dit is wat illegale straatverkopers in Los Angeles denken over Donald Trump

In de nacht voor de verkiezingen loopt de spanning hoog op, maar de straatverkopers in Los Angeles komen gewoon opdagen, net als altijd. Ze voorzien de inwoners van de stad van taco’s en andere lekkere hapjes.

Veel van hen kozen voor straatverkoop omdat ze geen ander werk konden vinden nadat ze uit Mexico emigreerden. En ondanks de uitspraken van Trump over Mexicanen, werken ze gewoon hard door.

“Donald Trump is de moderne Hitler,” vertelt een verkoper, terwijl hij mayonaise en kaas op een maiskolf smeert. “Hij laat zich leiden door geld en met zijn anti-immigratie standpunten heeft hij geen greintje mededogen. Hij is rijk geworden door het Amerikaanse systeem en andere mensen uit te buiten.”

Voor een man en vrouw die samen een van de van de oudste cemita poblana-trucks draaiende houden op de historische Whittier Boulevard in Oost-Los Angeles, is het verhaal anders, omdat ze allebei Amerikaans staatsburger zijn geworden. Toch zijn ze nog steeds een beetje nerveus.

“Het eerste wat ik morgen doe, is voor Hillary Clinton stemmen. Ze is mijn president,” vertelt de vrouw.

Ze wil haar naam niet zeggen, en ze wil ook niet op de foto, maar het eten –deegbootjes gevuld met zwarte bonen – is een van de lekkerste dingen die ik ooit heb gegeten. “Als Hillary niet wint, verhuis ik misschien naar Mexico, daar ben ik welkom en wordt ik niet aangevallen,” vertelt ze terwijl ik betaal.

Een andere anonieme tacoverkoper in het noordoosten van Los Angeles die er al achttien jaar vertoeft en de sudadero – gestoofd klapstuk – introduceerde in LA, had hetzelfde anti-Trump idee. Hij leerde pas taco’s maken toen hij in Amerika kwam. Omdat hij geen werk op andere plekken kon vinden ging hij aan de slag bij de lokale slager om daar met klapstuk te experimenteren. Hij investeerde in een grill en een wagentje en ging de straat op. “Toen ik voor het eerst in de VS kwam, kon ik nergens dingen vinden zoals tripas, lengua en buche. Nu kan je deze specialiteiten overal krijgen. Ik durf te zeggen dat ik bij heb gedragen aan de lokale markt voor deze stukken vlees. Je zou denken dat Trump koopkracht zou snappen en onze bijdrage aan de economie zou waarderen, maar hij blijft ons schofferen.”

Hij verwijst naar de 1.5 miljard dollar aan koopkracht die de latinobevolking heeft sinds 2015.

Een andere anonieme straatverkoper zonder papieren uit Puebla vertelt me dat hij voor Hillary stemt. Dan begint hij te lachen en vertelt hij dat hij een grapje maakt, hij kan helemaal niet stemmen. Hij noemt Trump ‘El Trompa’, ‘varkensneus’ in het Spaans. Na de grapjes reageert hij serieus en vertelt me dat hij hoopt dat Hillary wint want volgens hem was “Bill Clinton de beste president van onze tijd.”

Ik ga voor een toetje langs bij een straatverkoper die ‘sinds 1990 churros verkoopt op dezelfde plek in Boyle Heights. Ze wil graag een praatje maken terwijl ik haar vijf dollar geef voor een zak churros, maar als ik vraag of ze een mening heeft over Donald Trump en mijn grote camera ziet, wordt ze spierwit. Ze heeft geen verblijfsvergunning en is bang dat ik undercover voor de immigratiedienst werk. Het gebeurt wel vaker dat straatverkopers het land uit worden gezet als ze worden betrapt. Daarom is het begrijpelijk dat ze zich stil houdt. “Ik weiger iets te zeggen over Trump.”

Ik voel de angst in haar statement, net zoals ik dat hoorde bij de andere verkopers deze nacht, ze zijn allemaal oprecht bang dat Trump de nieuwe president van Amerika wordt, en hoe ze hun kinderen te eten kunnen geven en de huur kunnen betalen als dat gebeurt.