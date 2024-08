Dit is wat je absoluut niet mag missen tijdens ADE 2017

Ik heb FOMO nooit helemaal begrepen. Ik kan eigenlijk over het algemeen vrij goed achter al mijn vrijetijdskeuzes staan. Of het nou gaat om een nachtje tot het naadje gaan in De School of op de bank een ongezonde hoeveelheid afleveringen Law & Order achter elkaar kijken, het kan me aan mijn reet roesten wat de rest van de wereld doet. Er is eigenlijk maar één periode in het jaar dat er zo tyfusveel lijpe shit tegelijkertijd gebeurt dat ik spontaan wordt overrompeld door keuzestress en dat is gedurende ADE. En volgens mij ben ik niet die enige. Daarom heeft Team Noisey zich voor jou opgeofferd om van al het moois dat gebeurt tijdens Amsterdam Dance Event, de crème de la crème te selecteren.

Woensdag 18 oktober

Jebroer presents: Paranoia

Dat Jebroer al een lange tijd flirt met hardstyle en zich niet beperkt tot de tradities van hiphop mag inmiddels wel duidelijk zijn. Na samenwerkingen met Paul Elstak en Outsiders, geeft de rapper eindelijk zijn eigen feest waar The Darkraver, Ruthless, Dirtcaps en meer connaisseurs van het hardere werk de tent zullen afbreken.

Q-Factory, 22:00 – 05:00

Noisey presents: ADE Beats Sessions

Gratis toegang en drank, en de beste hiphoptalenten van België en Nederland. Moeten we je echt gaan proberen te overtuigen dat je hierbij moet zijn?

VICE HQ, 18:00 – 22:00

Donderdag 19 oktober

Planet Core – Boris Postma

Anno 2017 is gabbercultuur nog steeds springlevend, en niet alleen in haar geboorteland. Boris Postma reisde af naar onder anderen Italië en Japan om daar de lokale scene en hun hakkende aanhangers vast te leggen. Trek dus je Airmax aan en trakteer jezelf op een kijkje in de wereld van internationale hardcore.

Melkweg, 10:00 – 23:00



Headhunterz Q&A

De hardstylewereld stond voor een moment totaal op z’n kop toen Headhunterz aankondigde om terug te keren in het genre. Met een monster line-up vermorzelde hij de Ziggo Dome, en nu is hij hier, voor ons, het publiek, bereid om allerhande vragen te beantwoorden. Dus kom langs als je absoluut niet verder kan leven zonder te weten of hij Zuidwolde aan kan wijzen op een kaart of wat zijn favoriete track is om mee af te sluiten.

Tolhuistuin, 13:45 – 14:30



Fade To Mind x Subbacultcha! presents:

Het schijnt dat ze op donderdagavond een tijdmachine hebben staan in De School. Een apparaat waarmee je rechtstreeks naar de toekomst van underground clubmuziek wordt getransporteerd. Met Kingdom, Leonce, MikeQ en Torus vlieg je minstens tweehonderd jaar vooruit, en heb je waarschijnlijk geen zin meer om terug te keren naar het saai heden.

De School, 22:00 – 03:00

Luminosity ADE

Trance dood? Welnee! Steeds meer hedendaagse artiesten verwerken het genre in hun muziek – denk aan Torus en Lorenzo Senni – en de oude garde pioniers zijn ook nog springlevend. Tijdens ADE presenteert Ferry Corsten een veertien uur durend feest waar je jezelf kan verliezen in de hemelse sets van onder anderen Craig Connelly, DIM3NSION en David Forbes.

Panama, 17:00 – 07:00

Noisey Presents: Lamellen, Twan & Roelien, Jan Schulte

Het concept is eigenlijk net zo simpel als het spektakel op ons kantoor van woensdag, alleen dan maakt de nieuwe lichting hiphopsterretjes plaats zodat Lamellen, Jan Schulte en Twan & Roelien ons een avond top vertier kunnen voorschotelen.

VICE HQ, 18:00 – 22:00

Vrijdag 20 oktober

The Untold Story on Wu-Tang Clan’s Million Dollar Album

Het enige exemplaar van Once Upon A Time in Shaolin werd door Martin Shkreli, beter bekend als opperklootzak, voor twee miljoen dollar gekocht. Daar was en is veel om te doen, maar nu wordt voor het eerst het hele verhaal achter het album verteld. Verplichte kost voor iedereen die ooit de woorden “Wu-Tang Forever” hardop heeft uitgesproken.

Melkweg, 14:00 – 14:45



Noisey presents: The Independent Game

Praten over de muziekwereld is mega leuk, en ook nog eens leerzaam als je het doet met mensen die daar superveel verstand van hebben. Onze eigen Souf Kinani praat met de jongens van SMIB, Ruyzdael en Jebroer over onafhankelijk zijn in de huidige muziekindustrie.

Melkweg, 15:00 – 15:45

Eurabia

Dit is een cocktail van muziek uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten en Westerse elektronische muziek. Deze avond belooft een soort duizend-en-een-nacht on acid te worden. Alsof je de wereld van Aladdin induikt om keihard te raven.

Tolhuistuin, 23:30 – 05:00



Appelsap @ ADE

Normaal gesproken associeer je Appelsap met warm weer, bijpassende fashion en een hiphopprogramma waar je u tegen zegt. Inmiddels is het wat kouder, maar laat dat je niet uit de weg slaan. Trek iets warmers aan, en ga naar de Bitterzoet om Wiley weer eens te zien, die daar speelt met grime-dj’s Murlo en DJ Maximumbbk.

Bitterzoet, 21:00 – 04:00

Zaterdag 21 oktober

Into The Woods ADE Weekender

Into The Woods trekt dit jaar de stoute schoenen aan en stapt uit haar dichtbegroeide comfortzone om een heel weekend lang de rauwe NDSM Werf om te toveren tot een ADE-walhalla. Met een line-up waar je u tegen zegt en de mogelijkheid om zowel overdag als ’s nachts het spektakel te aanschouwen, heb je geen excuus om hier niet bij te zijn.

Hivern Discs ADE Showcase

Waarom zou je naar Barcelona gaan tijdens ADE als de stad ook naar jou kan komen? John Talabot geeft een feestje voor zijn Spaanse label en nodigt daarvoor al zijn vrienden uit, waaronder Genius of Time, Fantastic Man en Black Merlin.

De Marktkantine, 22:00 – 07:00

Carl Craig presents Versus Synthesizer Ensemble

Het verrast niemand meer wanneer oudgedienden binnen de techno hun muziek in een symfonisch of klassiek format gieten. Jeff Mills doet het geregeld, en Carl Craig heeft zijn album Versus ook voor een zeskoppige synthesizerformatie geschreven. Die laatste kan je tijdens ADE aanschouwen, en dat in een kerk.

Waalse Kerk, 19:30 – 22:00

Zondag 22 oktober

Guilty Pleasures

Kun jij je een beter einde van ADE voorstellen dan een feestje met Jeroen Post? Nee, ik dacht het ook niet.

Three Sisters Pub, 21:00 – 01:00