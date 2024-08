Dit is wat je sterrenbeeld zegt over hoe je op de middelbare school was

Terugdenken aan je tienertijd kan een hoop gevoelens naar boven brengen: nostalgie, gêne, en gevoelens die soms moeilijk te rijmen zijn met hoe je jezelf nu ziet. Als tiener is het al moeilijk genoeg om jezelf te begrijpen, en daar kwam dan ook nog eens het felle oordeel van je leeftijdsgenoten bij, die – of het nou door gierende hormonen of door bergen huiswerk kwam – behoorlijk kritisch konden zijn. Maar zou het misschien kunnen dat je pretentieuze poëzie, overmatige deodorant-gebruik of de onbedwingbare behoefte om je ouders ongerust te maken al die tijd gewoon in de sterren geschreven stond? We vroegen onze redactie-astroloog, Annabel Gat, hoe alle twaalf sterrenbeelden zich gedroegen op de middelbare.

Vuurtekens

De vuurtekens – Ram, Leeuw en Boogschutter – zijn de meest bitchy tieners. “Vuur heeft veel te maken met kracht, bescherming en passie. Maar je kan je ook lelijk branden aan vuur.” Ze voegt eraan toe dat deze tekens zich vaak beter voelen dan anderen, en vooral beter dan de mensen die hen tegenwerken.

Volgens Annabel laten Rammen niet makkelijk iets gaan. Ze praten nog steeds niet tegen dat ene meisje omdat zij je ooit belachelijk maakte toen je borsten kreeg. “Dit is het sterrenbeeld dat de underdog verdedigt,” zegt Annabel. “Maar dat betekent ook dat ze soms gemeen konden zijn op school.” We hopen dat Rammen inmiddels wat rustiger aan doen.

Boogschutters zijn pretentieus. In het laatste jaar van de middelbare zijn ze vooral op zoek naar de vreemdste kunstacademie van het land. Zij waren altijd cool en ze bepaalden wanneer rages begonnen en ophielden – vaak precies zodra de rest van de klas er lucht van had gekregen. “Wie is Edward Cullen?” zal een Boogschutter in 2009 waarschijnlijk hebben gezegd.

Leeuwen zijn de acteurs van de dierenriem, dus het zal geen verrassing zijn dat ze op de middelbare vaak op toneel zaten. “Het zijn geboren supersterren,” aldus Annabel. “Of ze nou op de planken staan of niet, ze willen altijd in het middelpunt van de aandacht staan.” Leeuwen liepen volgens Annabel altijd in de meest opvallende outfits door de schoolgangen, met een zelfvertrouwen dat bijna ongepast was voor de middelbare school. Ze waren altijd de eerste die drama veroorzaakten op schoolfeesten – niet omdat ze van drama houden, maar vanwege de aandacht die erbij komt kijken. Gelukkig is het waarschijnlijk zo dat tiener-Leeuwen al die aandacht uiteindelijk zat werden, en nu gaan voor een rustig vrijdagavondje.

Aardetekens

De aardetekens – Stier, Maagd en Steenbok – verschillen als tieners onderling het meest. Eerder deelde Annabel haar kennis over de relatie tussen de verschillende sterrenbeeld en wiet, en legde ze uit dat aardetekens vaak enorme stoners zijn. Dus waarschijnlijk kon je bij deze tekens terecht voor een jointje – of iets anders.

Stieren waren de meest luie tieners. Ze sliepen tot dik in de middag uit, en dan niet per se omdat ze hadden gefeest, maar vanwege uitstelgedrag, waardoor ze tot diep in de nacht films lagen te kijken. Als tieners konden Stieren het met iedereen goed vinden, en ze vonden het ook prima om een stapje terug te doen en iemand anders de leiding te laten nemen. In essentie hadden ze een too cool for school-vibe, zonder de pretenties die daar doorgaans bij komen kijken. Ze waren in elk geval zeer chille tieners.

Zoals Stieren zijn ook Maagden erg aardig in hun tienerjaren, al zijn ze wel een stuk socialer dan de andere aardetekens. Maagden zijn het soort mensen die ervan hielden om een praatje te maken met docenten, en gelijk vrienden werden met iedereen op een huisfeestje. Als de perfectionisten in de dierenriem waren Maagden vaak erg direct. “Je hebt een dikke kont in die broek,” zou een Maagd gezegd kunnen hebben (in een tijd waar dikke konten nog als iets negatiefs werden gezien). Toch hield men van Maagden, vanwege hun directheid en de vaardigheid om ieder saai moment om te toveren tot een feestje – zelfs als daardoor iedereen in de problemen zou komen.

In elke vriendengroep op de middelbare school zat wel een rustig kind, die ene waar je moeder altijd van hoopte dat je er vrienden mee zou worden: de Steenbok. “Ze zeggen dat Steenbokken achterstevoren oud worden: als ze jong zijn, zijn ze super stoïcijns en verantwoordelijk en houden ze niet van feestjes. Maar naarmate ze ouder worden gaan ze een stuk minder moeilijk doen.” Hoewel Steenbokken misschien relaties vermeden op de middelbare school zijn ze niet preuts. Misschien dat ze wel met iemand gingen, maar ze zagen het nut niet in van een relatie die toch zou eindigen zodra ze zouden gaan studeren. Logica had de overhand in hun tienerjaren.

Luchttekens

De luchttekens zijn het tegenovergestelde van de vuurtekens. Dat betekent dat Tweelingen, Weegschalen en Watermannen allemaal best vriendelijk waren als tieners; ze wilden het graag iedereen naar de zin maken en gingen confrontatie uit de weg. Tegen het einde van hun tienerjaren realiseerden ze hopelijk dat het niet altijd goed voelt om over je heen te laten lopen, en leerden ze wat vaker ‘nee’ zeggen.

In hun pogingen om met iedereen overweg te kunnen wilde het nog weleens gebeuren dat Tweelingen roddels verspreidden, om mensen het gevoel te geven dat ze aan hun kant stonden. Tweelingen hadden geen kwaad in de zin, maar hun behoefte om door iedereen aardig gevonden te worden was soms sterker dan die om het juiste te doen. Maar hoewel ze publiekelijk geheimen verklapten voelden ze zich er wel schuldig over als ze alleen waren.

Jonge Weegschalen hebben wat meer zelfdiscipline dan jonge Tweelingen. Hoewel de Weegschaal het anderen nog steeds wel naar de zin wilde maken, zouden ze hun vrienden niet zomaar tekort doen – hun echte vrienden niet, tenminste. Weegschaaltieners zouden eerder een geheim dat ze beloofd hadden te beschermen aan één iemand vertellen dan aan een hele groep. Ook houden jonge Weegschalen van praten, of het nou roddelen was of niet. Die ene persoon die altijd zijn of haar hand opstak tijdens de filosofieles – dat was waarschijnlijk een Weegschaal.

Watermannen daarentegen konden prima hun mond dicht houden, ook al als tieners. Zij waren de vrienden die je met je leven zou vertrouwen. Later zouden ze activisten en humanitair werkers worden, maar op de middelbare school waren ze nog niet volwassen genoeg om iets te kunnen organiseren of de wereld te redden.” Watermannen op de middelbare waren vaak de hackers die je graag hielpen om via Hyves je crush te bespioneren.

Watertekens

Jonge Kreeften, Schorpioenen en Vissen beleefden hun emoties erg heftig – zelfs voor tieners. “Watertekens zijn de meest emotionele tekens van de dierenriem,” zegt Annabel. “Dit is de tijd van hun leven waar watertekens meer te weten komen over hun stemmingen en hoe die kunnen verschillen.”

Kreeften waren zich zeer bewust van hun omgeving in hun tienerjaren, vooral op school. Ze wisten altijd snel te identificeren wie de pestkoppen en gemene mensen waren, en hoe ze hen uit de weg moesten blijven. Ze bleven het liefst confrontatie uit de weg en bleven met zoveel mogelijk mensen op goede voet. Kreeften waren enorm zelfbewust op de middelbare school, wat snel kon omslaan naar (te) veel zelfkritiek. Als ze teveel in hun eigen hoofd vast kwamen te zitten vertrouwden ze vaak op hun vrienden om hen uit dat dal te trekken. “Net zoals de Ram zal een Kreeft het voor z’n vrienden opnemen, maar waarschijnlijk niet het voortouw nemen.”

Schorpioenen lijken heel erg op Watermannen. “Als je in het weekend ‘toevallig’ op dezelfde plek als waar je crush werkt wilde gaan hangen moest je een Schorpioen hebben,” vertelt Annabel. Maar in tegenstelling tot de Waterman zal een Schorpioen je misschien overtuigd hebben om net iets te ver te gaan in je stalkgedrag, omdat ze nou eenmaal heel goed gaan op drama. “Schorpioenen weten heel goed hoe ze drama moeten opzoeken, en dat was waarschijnlijk op z’n ergst op de middelbare school,” zegt Annabel. “Ze ruiken problemen, en ze kunnen het gewoon niet weerstaan.”

Naast de Aardetekens waren Vissen het meest waarschijnlijk ook stoners. Ze waren net zo makkelijk in de omgang en chill. De vriend die geobsedeerd was met Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band en paddo’s doen zag als een intellectuele uitdaging was waarschijnlijk een Vissen. Waar de andere jongeren wiet rookten om erbij te horen, waren Vissen aan het trippen om nieuwe delen van zichzelf te ontdekken.

Of je nou een nerd of een hockeymeisje, een studiebol of een gothic – tiener zijn was moeilijk. Gelukkig weet je nu dat de meest gênante aspecten van je tienerjaren (gedeeltelijk) in de sterren stonden geschreven.