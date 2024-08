Dit is wat jullie favoriete Nederlandse artiesten eigenlijk vinden van hun fans

De muziekwereld draait in eerste instantie om muzikanten, maar wat is al hun prachtige muziek waard als niemand een fuck geeft? Toegewijde luisteraars zijn onmisbaar, en daarom staat Noisey deze week in het teken van fans. En omdat de wisselwerking tussen fans en hun idolen zo interessant is, vroegen we de sterren van vandaag, morgen en gisteren naar hun ervaringen met enge verzoekjes, groupies en gekke ervaringen met hun achterban. Wat spookt Ray Fuego uit met zijn aanhangers, en kan Jody Bernal het eigenlijk waarderen als je je ondergoed (inclusief remsporen) op z’n draaitafel gooit? Bekijk het hieronder.