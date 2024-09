Dit is wat kunst met je hart doet

In het Sint-Janshospitaal in Brugge, een middeleeuws ziekenhuis dat een expositieruimte in de oude kerk heeft, staan katheters met hartfilmpjes. De lijnen op het papier geven alleen niet de hartslag van patiënten weer, maar die van een kunstenaar. In 2014 legde de Vlaamse kunstenaar Thierry Delva vast hoe zijn hart ging kloppen bij het zien van de kunst van Hans Memling. Er hangen namelijk zes schilderijen van deze Laat-Middeleeuwse kunstenaar in het Sint-Janshospitaal. Op dit moment zijn de hartfilmpjes van Thierry Delva te zien in de kerk van het oude ziekenhuis bij de tentoonstelling Drawings from the Heart en worden ze vergezeld van het geluid van een elektrocardiograaf en een video waarop we de kunstenaar naar kunst zien kijken terwijl zijn hartritme neergepend wordt door de machine.



