Dit is wat supersterke xtc precies met je lichaam doet

Misschien denk je dat mdma gewoon een chemische stof is die ervoor zorgt dat het luisteren naar techno het belangrijkste in de wereld lijkt, en in veel opzichten heb je gelijk. Toch zit er meer achter. Vergeleken met de schade die wordt veroorzaakt door alcohol of tabak is de schade door xtc- en mdma-gebruik nog steeds relatief laag, maar het aantal sterfgevallen en mensen die in het ziekenhuis belanden stijgt wereldwijd wel, omdat de producenten sterkere drugs maken dan ooit tevoren.

Het aandeel hoog gedoseerde xtc-pillen (met meer dan 106 milligram mdma) is na een daling in 2009 gestegen tot 80 procent in 2015. In datzelfde jaar was de gemiddelde hoeveelheid mdma in xtc-pillen 148 milligram – veel meer dan de 60 of 70 milligram in 2009, of de 80 milligram in de vroege ravejaren. Drugstestlabs vinden tegenwoordig regelmatig pillen die meer dan 150 milligram mdma bevatten, en soms zelfs pillen tot 300 milligram, oftewel genoeg om je zorgen over te maken. In de jaren voor 1996 zijn er in Nederland tien mensen overleden aan de gevolgen van xtc- of mdma-gebruik, en alleen in 2014 waren dat er al veertien.

Bij andere drugs, zoals cocaïne, is het vrij onwaarschijnlijk dat je een supersterke lading tegenkomt, tenzij je een professionele drugssmokkelaar bent of je het hebt kunnen opbrengen om erachter te komen hoe bitcoins werken. Bij pillen is het echter de nieuwe standaard. Ik nam contact op met Oli Stevens, een drugswetenschapper, schrijver en onderzoeker voor DrugScience, om te leren over de risico’s van sterke pillen, en hoe ze je beïnvloeden in de loop van een nacht.

De eerste halve pil / lading mdma

Voordat je xtc of mdma neemt, moet je weten hoe je dat op een veilige manier kunt doen. Als het gaat om pillen, adviseren deskundigen dat je altijd moet beginnen met een halfje – of nog beter, een kwartje – waarna je even wacht om te zien hoe je je voelt, voordat je de hele pil neemt. Met mdma adviseert drugswelzijnsorganisatie The Loop om het te verpulveren, een klein beetje te nemen en te wachten totdat het effect inkickt.

Wat dat effect betreft:

“Mdma is een stimulans die je een opwindend gevoel kan geven,” zegt Oli. “In tegenstelling tot andere stimulansen heeft het ook verschillende sociale en emotionele effecten, en verandert het je waarneming.” Hij voegt eraan toe dat “mdma ook het niveau van de hormonen oxytocine en vasopressine verhoogt, waardoor de gebruikers zich emotioneel verbonden voelen.”

Dus, binnen twintig minuten tot een uur, wanneer de chemische stof de tijd heeft gehad om rond te woelen in je bloedbaan, begin je die rare, half-aangename prik in je buik te voelen en krijg je zin om op je eigen tong te kauwen.

De volgende halve pil / hoeveelheid mdma

Deskundigen adviseren om twee uur pauze te houden tussen doses, en met supersterke pillen of mdma is dit een belangrijk advies om op te volgen. Omdat veel mensen verwachten dat hun mdma meteen werkt – wellicht vanwege de populariteit van drugs die onmiddellijk effect hebben, zoals cocaïne of ketamine – nemen ze meer voordat het daadwerkelijke effect is bereikt. Doe dat niet. Het is objectief gezien een slecht idee.

“Men verwart vaak de ideeën van zuiverheid en dosis,” legt Oli uit. “Met ‘zwakke’ mdma, dat wil zeggen hoge zuiverheid, lage dosis, zal het gewoon minder effect hebben. Met ‘sterke’ mdma, oftewel hoge zuiverheid, hoge dosis – dat we momenteel zien bij xtc-pillen – zullen gebruikers krachtigere positieve effecten ervaren [als ze het op een verantwoordelijke wijze gebruiken].

Als je geduldig bent geweest en je niet je hele gram in één keer naar binnen hebt gewerkt, ben je nu twee uur verder en in dezelfde euforische staat als je vader was op de dag dat je het huis verliet, en geef je je nummer aan de uitsmijter omdat je oprecht gelooft dat hij je de volgende dag gaat leren kickboksen. Als je te gretig bent geweest, kan dat tot problemen leiden.

“Hoge doses zijn een ernstig probleem als mensen aan het begin van de avond nog steeds twee pillen nemen, in de veronderstelling dat er 100 milligram inzit,” zegt Oli. “Het zorgt voor een verhoogd risico op dood door mdma, dat – hoewel niet algemeen bekend – zeer zelden een eigenlijke overdosis is, maar hitteberoerte of soms ernstige uitdroging inhoudt.”

Een FCB-pil.

De rest van de nacht

Nogmaals, als je gedurende de nacht steeds meer mdma en xtc van hogere zuiverheid neemt, verhoog je alleen het risico op gevaar, terwijl die initiële euforische periode waarnaar je op zoek bent niet meer bereikt zal worden, omdat dat te maken heeft met de dingen die gebeuren in het brein tijdens die eerste verschuiving van nuchter naar lazarus.

Eigenlijk ben je slechts actief bezig om je eigen nacht erger te maken, wat een superslecht idee is om jezelf aan te doen.

“Het lijkt erop dat het nemen van zeer hoge doses mdma alleen maar het energieopwekkende speedachtige effect oplevert, en niet de euforische of emotionele effecten,” zegt Oli. “Onaangename effecten, zoals je ondraaglijk heet voelen of overgestimuleerd, verward of angstig zijn, zijn waarschijnlijker naarmate je meer neemt.”

Je kent het wel: je benen worden zwaar, je begint je te realiseren dat het gesprek over kamerplanten dat je al drie kwartier aan het voeren bent eigenlijk helemaal niet leuk is, en je bedenkt dat een extra halfje nemen het enige is dat je weer terug zal brengen naar die vrolijke, hoofdschuddende, oogrollende fase van even tevoren. Maar dat zal niet gebeuren, want serotonine werkt niet zo.

De comedown

Dit is in principe de fase waarin alle mdma en xtc van enige sterkte je steeds huileriger maakt en je je eigenlijk gewoon verbazingwekkend klote voelt. “Er zijn ook comedownperiodes van enkele dagen,” zegt Oli. “In deze periode kunnen gebruikers zich depressief, angstig en vermoeid voelen en verminderde concentratie en slapeloosheid ervaren.”

Of je pillen nou 50 of 150 milligram mdma bevatten, 36 uur nadat je begon zal je nog steeds verdwaasd naar je computerscherm staren omdat je niet weet welke maaltijd je wil bestellen en veeg je nog steeds tranen weg bij elk willekeurig programma op TLC. Je zal bedenken hoe laat je je maandagwekker uiterlijk kunt zetten om toch nog enigszins op tijd te komen voor een dag werk waarop je welgeteld nul dingen gedaan krijgt.