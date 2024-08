Dit Italiaanse echtpaar zet museumwaardige tatoeages

Tattoos zijn tegenwoordig steeds meer geaccepteerd dan vroeger, maar toch staat een onderarm vol inkt nog steeds niet op hetzelfde niveau als een uitgebreide kunstverzameling. De Italiaanse tatoeëerder Marco Manzo ziet het daarom als zijn persoonlijke missie om de tatoeage salonfähig te maken in kunst- en modekringen. En als je zijn verfijnde prikwerk ziet, dan lijkt dat helemaal geen gek idee. Zijn tattoos zijn geïnspireerd op de krullerige patronen van Venetiaans kant en Victoriaanse sieraden. Samen met zijn vrouw Francesca Boni, die de priegelige details voor zijn tattoos tekent, zet hij de laatste tijd vooral geometrische patronen op mannenlijven, maar de twee zijn vooral bekend om hun kantige tattookunst op vrouwenhuiden.

De meeste tatoeages van Manzo en Boni worden ontworpen voor vrouwen. Ze strekken van schouderblad tot schouderblad, krullen onder sleutelbeenderen door, kronkelen als slangen langs benen omlaag, en accentueren alle mogelijke sensuele rondingen. Geen wonder dat Manzo fans heeft in de mode- en kunstwereld, en onder beroemdheden als actrice en regisseur Asia Argento (onder meer te zien in Marie Antoinette van Sofia Coppola uit 2006). Vorig jaar was Manzo curator en artdirector van de tentoonstelling Tattoo Forever bij MACRO, het museum voor hedendaagse kunst in Rome. Zijn werk stond er naast dat van gevierde collega’s. De groeiende acceptatie van tattoos is voor Manzo een droom die werkelijkheid wordt. “Ik heb altijd gestreefd naar erkenning van tattookunst in highbrow kringen,” schrijft hij in een mail naar Creators.

Vorig jaar debuteerde Manzo op de Italiaanse modeweek met de tentoonstelling Tattoo d’Haute Couture, in Museum MAXXI in Rome. Zijn eigen klanten traden op als levende installatie. Hij en zijn vrouw zijn overduidelijk kunstenaars, maar het is ook interessant om ze als modeontwerpers te zien. De tijd en aandacht die ze investeren in hun ontwerpen is vergelijkbaar met het werk van grote couturiers. Manzo doet vijftig tot zestig uur over het zetten van tatoeage in zwarte inkt. En daarvoor zijn hij en zijn vrouw dagen bezig om samen met een klant het ontwerp en de plek waar de tattoo komt door te spreken. “Het is alsof je bij de kleermaker een pak laat aanmeten,” schrijft Manzo. “We blijven meten en aanpassen tot het perfect is.” Een van de voordelen van Manzo’s maaksels is dat ze langer meegaan dan een gemiddeld pak.

