Dit jaar nog gaat AI het nieuws cureren op checkwaardigheid

De Tweede Kamerverkiezingen komen er weer aan, en daarmee de factcheckers. Menselijke factcheckers, vooralsnog. Want het duurt niet lang meer voordat we factchecken grotendeels kunnen automatiseren: voor computers is het nu al mogelijk om verschillende soorten dubieuze claims te herkennen, en ze aan de hand van databases te toetsen op betrouwbaarheid.

In maart 2016 vond de allereerste conferentie over geautomatiseerd factchecken plaats, en in augustus stelde de Britse factcheck-organisatie Full Fact in een overzichtsrapport dat het haalbaar moest zijn om binnen een jaar een systeem te ontwikkelen dat een gesproken of geschreven uitspraak volledig automatisch kan factchecken. Dat was vooral een kwestie van geld en met een bedrag van vijftigduizend euro is Full Fact inmiddels al aardig op weg, dankzij het innovatie-potje van Google.