Dit jaar zijn al 1,65 miljoen computers gehackt om cryptocurrencies te minen

Cryptocurrencies vallen in de smaak bij allerlei soorten criminelen, van online drugsdealers tot ransomeware-hackers, omwille van hun semi-anonimiteit. Maar een andere groep scammers doet het op een andere manier: ze besmetten de computers van hun slachtoffers met software die digitale munten minet. Zo verdienen zij geld, zonder medeweten van de eigenaar.

Het minen van cryptocurrency kan heel lucratief zijn. Je laat één of meerdere computers constant aan staan. Ze lossen de wiskundige problemen op waarmee nieuwe ‘munten’ van bepaalde cryptocurrencies (zoals Bitcoin, Ethereum of Monero) worden gemaakt. De nieuw gegenereerde munten worden vervolgens uitgekeerd aan de miners, als een beloning voor hun dure werk (denk maar aan de aanschaf van grafische kaarten en natuurlijk elektriciteit). Cryptocurrencies minen is legaal, maar criminelen kunnen andermans computer het werk laten doen terwijl zij er vandoor gaan met de winst. Dat doen ze door stiekem mining-software te installeren op de met malware geïnfecteerde computers van hun slachtoffers.

Videos by VICE

Lees verder op Motherboard.