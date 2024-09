Gatebox is een nieuwe holografische thuishulp vergelijkbaar met Amazon Echo’s Alexa, maar dan antropromorfischer – en enger. Het apparaat is ontwikkeld door het Japanse bedrijf Vinclu Inc, en bestaat uit een transparante cilinder die werkt met stemherkenning. In de cilinder is een klein holografisch figuurtje te zien, een karakter genaamd Azuma Hikari (waarschijnlijk kunnen er later meer karakters worden toegevoegd). De voorverkoop van een beperkte uitgave van 300 exemplaren begon vandaag op de Gatebox-website.

Hikari is gemaakt om “een troostende vriend te zijn voor mensen die alleen wonen.” Het doel van het schattige anime-karakter, met blauw haar, een minirokje en kniehoge sokken, is “om te doen wat ze kan voor haar eigenaar”, die soms ook “meester” wordt genoemd. Ze lijkt specifiek te zijn ontworpen voor eenzame vrijgezellen.

In deze advertentie maakt Azuma haar meester ’s ochtends wakker, attendeert ze hem op de weersvoorspelling (“Neem je paraplu mee”), en verwent ze hem met emotionele steun. Als hij op het werk is smst ze dingen als “kom eerder naar huis” of “ik kan niet wachten om je te zien.” Als hij dan eindelijk thuiskomt aan het eind van de dag heeft ze er al voor gezorgd dat alle lichten aan zijn, springt ze op en neer in haar kleine glazen huisje en roept ze “Ik heb je gemist, schatje.”

Azuma’s karakter heeft zelfs een eigen persoonlijkheidsprofiel. Ze is 20 jaar oud, houdt van donuts, houdt niet van insecten en het is haar droom om “een heldin te zijn die hardwerkende mensen helpt.” Ze draagt een virtuele trouwring, want Gatebox zet met Azuma duidelijk in op het ideaalbeeld van de huisvrouw.

Azuma leeft in de Gatebox, die is uitgerust met sensoren die mensen detecteren en een camera die het gezicht en de bewegingen van de eigenaar herkent. Daar komt bij dat Azuma het begrijpt als je tegen haar praat, en op een natuurlijke manier reageert. “Als je moe bent of gewoon wat vrije tijd hebt, waarom zou je dan niet even op de knop drukken voor wat therapeutische pret met je karakter?” vraagt Gatebox op zijn website.

De Gatebox heeft ook Bluetooth en infraroodcommunicatietechnologie. Dit helpt Azuma bij het begrijpen van het leven van haar eigenaar. Gatebox heeft een meegeleverde microfoon en camera, en heeft zelfs een ingebouwde vochtsensor. Het kan ook andere elektronica detecteren, waaronder het internet en smartphones.

Azuma’s karakter zou een “helende stem” hebben, waarmee “ze haar meester iedere dag ondersteunt.” Hoe meer haar eigenaar met Azuma praat, hoe meer ze leert over zijn leven en hoe beter de emotionele, doch virtuele, steun die ze kan bieden. Volgens Gatebox zorgt Azuma ervoor dat haar eigenaar “kan genieten van het leven met een ander, maar dan met behoud van vrijheid.”

Die “vrijheid” is niet goedkoop: op de website accepteert Gatebox pre-orders van de 300 eerste apparaten voor een bedrag van 298.000 yen per apparaat, wat neerkomt op iets minder dan 2.500 euro. Levering staat pas gepland voor december 2017, over een jaar.