Dit jongetje is een terrorist

Iedereen voelt zich weleens onveilig. Of het nou komt door de dreiging van terrorisme, het gevoel dat er een inbreker in je huis zou kunnen zijn of een akelig idee dat je hebt opgedaan in een film; angst lijkt bij het leven te horen. De Chinese kunstenaar Li Wei stelt met zijn sculptuur Secure for Now dit irrationele deel van ons zijn ter discussie. Je ziet een jongetje met een hondje. Er lijkt geen dreiging van hem uit te gaan, behalve als je om hem heen loopt en ziet dat hij achter zijn rug een handgranaat vasthoudt.

“Een crisis wordt nog bijna altijd veroorzaakt door mensen,” zegt Wei tegen The Creators Project. “Ik denk dat de echte crises juist ontstaan wanneer een persoonlijke crisis publiek wordt gemaakt. Meestal ligt de oorzaak verborgen in de details van het persoonlijke leven van mensen, maar helaas hebben we juist daar weinig aandacht voor.”

Videos by VICE

Na 11 september is Wei begonnen met het documenteren van catastrofes, alles van een grote brand in Shanghai in 2010 tot het bloedbad in de Bataclan van vorig jaar. Voor Wei hebben al deze rampen één ding gemeen: het zijn springplanken voor paranoia, die zich vaak uit als een irrationele angst voor alles wat anders is. Met Secure for Now geeft Wei uiting aan deze gedachte. Door te spelen met het beeld van een kind met een hondje – waarschijnlijk het minst angstaanjagende wat we kennen – probeert de kunstenaar onze perceptie van rampen en hun veroorzakers te veranderen.

“Bij rampen maakt het eigenlijk niet uit of ze groot of klein zijn,” zegt Wei. “Het is gek om te denken dat de relevantie van rampen te meten is aan de hand van het aantal slachtoffers.” Hij noemt de Safety Check van Facebook als een alternatief. Tijdens de aanvallen in Parijs heeft de social media-gigant deze functie ingezet, terwijl het oorspronkelijk alleen bedoeld was voor natuurrampen.

“Mijn telefoon stond toen roodgloeiend met berichten dat bekenden van me ‘voor even veilig waren’.” Volgens de kunstenaar heeft het besluit van Facebook om ook terroristische aanslagen bij de dienst te betrekken ervoor gezorgd dat het publiek zich minder veilig is gaan voelen. Er lijken zich veel meer rampen te voltrekken, en telkens ontstaat er dan de behoefte om een schuldige aan te wijzen.

Bekijk hieronder onze documentaire over Li Wei:

Meer werk van Li Wei vind je op zijn website.