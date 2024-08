Dit kleine dingetje geeft je in een paar tellen een maand lang anticonceptie

Heb je geen zin om elke dag de pil te slikken? Zie je een spiraaltje niet zitten? Wetenschappers hebben misschien een oplossing voor je: een langwerkende patch waar je alleen maar een paar seconden op moet drukken voor een maand lang anticonceptie.

In een artikel op NBC News staat dat onderzoekers van het Georgia Institute of Technology een soort pleister hebben ontwikkeld waarin oplosbare micronaaldjes zitten die levonorgestrel leveren, een gebruikelijk hormonaal medicijn waarmee zwangerschappen worden voorkomen. Het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Biomedical Engineering.

Videos by VICE

Als je de patch op je huid drukt, breken de micronaaldjes af en implementeren zich onder je huid, waarin ze oplossen en langzaam het medicijn afgeven. Een zelfde soort technologie is gebruikt voor vaccinatie-pleisters, die op dit moment worden getest op mensen. (Voor degenen die doodsbang zijn voor pijn, de mensen die meedoen in de vaccinatie-pleister-proef geven aan dat het toedienen geheel pijnloos is.)

Tot nu toe is deze anticonceptie-patch alleen nog succesvol getest op ratten. “We weten nog niet hoe ze zouden werken op mensen,” zegt Mark Prausnitz in een verklaring aan EurekAlert. Prausnitz is hoogleraar aan de Tech’s School of Chemical and Biomolecular Engineering in Georgia en schrijver van het onderzoek. “Omdat we een veelgebruikt en gerenommeerd contraceptie-hormoon gebruiken, zijn we optimistisch over het succes van de pleister. Ook denken we dat huidirritatie onder de patch minimaal zal zijn, maar de uitzonderingen hierop moeten we in kaart brengen met klinische proeven.”

Deze anticonceptie-patch laat dus nog wel even op zich wachten, maar onderzoekers hopen dat het uiteindelijk een betrouwbare en goedkope optie wordt om zwangerschap mee te voorkomen, ook voor de mensen die geen toegang hebben tot meer traditionele anticonceptie-methodes. Aan NBC News vertelden ze dat een pleister slechts een dollar zou moeten gaan kosten, en ze voegden ook toe dat het hun streven is om een patch te ontwikkelen die gelijk voor een halfjaar werkt.

“Er is veel interesse voor het terugbrengen van het aantal ingrepen in de gezondheidszorg,” zegt Prausnitz. “Daarom zou een anticonceptie-patch die meer dan een maand werkt heel goed uitkomen, vooral voor vrouwen in landen waar weinig toegang is tot gezondheidszorg. Maar omdat de micronaaldjes natuurlijk per definitie klein zijn, zitten er ook beperkingen aan hoeveel van het medicijn er kan worden opgenomen in een patch.”