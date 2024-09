Dit kleurrijke universum is helemaal in VR geschilderd

Het tekenen van droomwerelden was al een van de specialiteiten van James Eads. Eerder schreven we over zijn kosmische tekeningen die in gifjes waren veranderd, maar met nieuwe software is hij een flinke stap verder gegaan. Met Tiltbrush, de VR-versie van Microsoft Paint, kan hij nu zijn bomen, watervallen, bergen en ander natuurgeweld direct in 3D maken.

Videos by VICE

“Ik ben nog nooit zo simpel op een nieuw medium gaan werken,” vertelt Eads aan The Creators Project. De mogelijkheid om de penseelstreken in Tiltbrush op de beat van de muziek te laten glinsteren, vond hij een van de beste functies van het programma. “Muziek is altijd al mijn belangrijkste inspiratiebron geweest. Het is al fantastisch om in drie dimensies te kunnen schilderen, maar die vierde laag maakt het echt af.”

Zijn ontdekkingsreis in dit nieuwe medium, waar ook kunstenaars als Rachel Rossin, Stuart Campbell, Glen Keane en Dustin Yellin mee bezig zijn, heeft Eads naar een hogere dimensie geleid. In ongeveer zes dagen heeft hij een zwarte ruimte met zeven portalen gemaakt, die ieder naar een ander universum leidden. Aangezien de ruimte oneindig is, is Eads voorlopig nog wel even zoet met Tiltbrush. Op zijn Instagram houdt hij ons op de hoogte van zijn vorderingen.

Hieronder zie je een greep uit zijn VR-schilderwerk:

the eye of a lovely idea painted in virtual reality with @tiltbrush | idealove by reignbeau A video posted by James R. Eads (@james.r.eads.art) on Dec 20, 2016 at 7:34pm PST

the first forms emerge, as consciousness develops they question their purpose. they do not understand that there is nothing to be understood, life is enough. painted in @tiltbrush | @seaneads A video posted by James R. Eads (@james.r.eads.art) on Dec 8, 2016 at 4:57pm PST

in the gap between places the first portal of the new year presents itself: it flows with a natural magic that draws its warmth from the earth. ________________________ painted in virtual reality with @tiltbrush | @seaneads A video posted by James R. Eads (@james.r.eads.art) on Dec 26, 2016 at 4:31pm PST

the second portal opens: its cold beauty is alluring and it draws you in. deep inside is a shimmering capsule that reminds you of the fragility of the heart. _______________________ painted in virtual reality with @tiltbrush / @seaneads A video posted by James R. Eads (@james.r.eads.art) on Dec 26, 2016 at 7:59pm PST

a third portal appears, its purpose is unclear, but inside the orb you find here is a singular black hole, it expands your understanding of space and time. ________________________ painted in virtual reality with @tiltbrush | @seaneads A video posted by James R. Eads (@james.r.eads.art) on Dec 27, 2016 at 1:51pm PST

you return to the gap between places, with your concept of space and time altered you can now see the positions of future portals. you enter the fourth one and inside you are met with a field of black holes that lead to other dimensions. _______________________ painted in virtual reality with @tiltbrush @seaneads A video posted by James R. Eads (@james.r.eads.art) on Dec 28, 2016 at 12:06pm PST

a fuzzy green subportal appears, you submerge yourself and dive into the collective unconscious. ______________________ painted in virtual reality with @tiltbrush | @seaneads A video posted by James R. Eads (@james.r.eads.art) on Dec 28, 2016 at 6:49pm PST

you discover the sixth portal and it takes you to the land with the red moon. the gravitational pull is different here and as you enter its orbit you begin to float above yourself. _______________________ painted in virtual reality with @tiltbrush | @seaneads A video posted by James R. Eads (@james.r.eads.art) on Dec 29, 2016 at 2:26pm PST

as you leave the land with the red moon you drift upwards and notice the seventh portal. it’s been here all along. as you enter a familiar feeling rushes through you. you have arrived, you are home. ______________________ painted in virtual reality with @tiltbrush @seaneads A video posted by James R. Eads (@james.r.eads.art) on Dec 30, 2016 at 12:58pm PST

sneaking into the river spirit’s hidden underwater synchronicity portal. _______________________ painted in virtual reality with @tiltbrush moonlight mind by high water A video posted by James R. Eads (@james.r.eads.art) on Jan 3, 2017 at 12:34pm PST

in your heart there is a river song. _______________________ painted in @tiltbrush black and white by shy layers A video posted by James R. Eads (@james.r.eads.art) on Jan 5, 2017 at 4:59pm PST

twenty eight days of portals, pt. 1. I put together a short compilation video of my first month painting in virtual reality with @tiltbrush. music by @seaneads. view the whole thing on vimeo.com/jamesreads A video posted by James R. Eads (@james.r.eads.art) on Jan 7, 2017 at 2:42pm PST

the thousandth year of life _______________________ painted in virtual reality with @tiltbrush flatiron by Suzanne kraft A video posted by James R. Eads (@james.r.eads.art) on Jan 12, 2017 at 12:34pm PST

ice cold beauty. ________________________ playing around with painting 3D models in @tiltbrush lost it to trying by son lux, castle model by herminio nieves A video posted by James R. Eads (@james.r.eads.art) on Jan 14, 2017 at 1:37pm PST