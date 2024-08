Dit kun je doen als Apple je kapotte iPhone niet fixt

Net als elke andere smartphone heeft je gloednieuwe iPhone twee jaar wettelijke fabrieksgarantie. Helaas wordt niet alle schade gratis gefixt. Is je scherm na een val gebroken of doet je iPhone het niet meer na een val in de toiletpot (alleen de iPhone 7 en 7 Plus zijn waterdicht), dan moet je alsnog dokken. En dat kan in de papieren lopen: alleen al een schermreparatie kost 161 euro, of 181 euro voor Plus-modellen. De kosten voor ‘overige schade’ kunnen oplopen tot ruim 400 euro.

