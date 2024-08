Dit model raakt misschien haar gezichtsvermogen kwijt nadat ze haar oogbal liet tatoeëren

Zelfs toen er paarse inkt uit haar oog begon te lekken, dacht Catt Gallinger dat er niks aan de hand was.

In tegendeel: ze dacht dat het prima was. Het 24-jarige model zei dat ze zich geen zorgen maakte omdat haar ex-vriendje – die de paarse inkt in haar oogwit injecteerde – zei dat het normaal was. Hij zei naar verluidt ook dat het niet vreemd was dat haar oog enorm opzwol. Pas toen de man het opeens uitmaakte en ze aan andere experts vroeg of alles in orde was, realiseerde ze zich dat het niet normaal was dat ze niks meer kon zien.

Nu, vier weken nadat ze de bodymodification-procedure onderging, weet Gallinger niet of ze ooit weer normaal zal kunnen zien.

Kort na de ingreep

Body modifications zijn haar niet vreemd. Ze heeft een gespleten tong en heel veel tatoeages. “Body modifications maken een deel uit van mijn persoonlijkheid,” zei ze tegen VICE. Ze vertelde dat deze body modification gedaan werd door haar toenmalige vriend, die haar ervan had verzekerd zulke dingen eerder te hebben gedaan. Ze zegt dat hij herhaaldelijk aandrong om het bij haar te mogen doen.

“Hij bleef aandringen, tot ik het die avond liet doen,” vertelt Gallinger tegen VICE. “We waren nog maar een maand samen, maar ik kende hem al jaren. Ik dacht dat ik hem kon vertrouwen, omdat hij een portfolio had. Ik had het mis.”

Haar ex verdoofde haar oog en injecteerde er paarse inkt in. Gallinger zegt, net als andere experts, dat de procedure gedaan moet worden gedurende twee à drie dagen met een kleine naald en een zoutoplossing waar een klein beetje inkt in zit. Als de zoutoplossing uit het oog verdampt, kleurt de inkt het oogwit. Haar ex verdoofde inderdaad haar oog, maar dat was dan ook het enige dat hij correct deed.

“Hij verdunde de inkt niet met zoutoplossing, hij injecteerde pure inkt in mijn oog. Hij gebruikte een erg grote naald en ging te diep,” zegt Gallinger. “Hij injecteerde de naald boven- en onderin mijn oog. Het duurde maar tien minuten.”

Foto’s via Facebook en Wikimedia Commons

Het zwol direct op en het deed onmiddellijk pijn, maar haar ex, waar ze toen nog mee samenwoonde, zei dat dat normaal was. Ze ging naar het ziekenhuis, maar omdat deze procedure nog nieuw is, wisten ze daar ook niet dat er iets mis was. Gallinger kreeg pijnstillers en oogdruppels en kreeg te horen dat ze er ijs op moest houden.

Haar oog was nog steeds gezwollen, toen haar vriend het plotseling uit maakte. Hij gaf geen reden, maar Gallinger denkt dat het komt omdat hij wist dat hij haar oog verpest had, maar het niet toe wilde geven. Ze ging terug naar de stad waar ze woonde en zocht een second opinion. Ze geeft meteen toe dat ze dat eerder had moeten doen. Het was nu weken later en haar oog was nog steeds opgezwollen en gevuld met inkt. Ze had last van verminderd zicht en pijn.

“Toen kwam ik erachter hoe verkeerd het allemaal was gegaan,” vertelt ze.

Onlangs deelde Gallinger haar verhaal op social media – haar posts zijn duizenden keren gedeeld – om duidelijk te maken dat mensen goede research moeten doen naar de persoon die een body modification uitvoert. In een reactie op haar eigen post zegt ze dat ze van plan is om juridische stappen te nemen.

Een vergelijkingsfoto die Gallinger op Facebook zette

Gallinger zal binnenkort een gesprek hebben met een oogspecialist, om te kijken hoe de inkt uit haar oog kan worden gehaald. Volgende week wordt ze geopereerd. Het ziet er voorlopig goed uit, maar omdat dit zo’n zeldzaam geval is, kan niemand met zekerheid zeggen hoe het zal aflopen.

“Het voelt alsof ik constant kramp heb. De hoeveelheid pijn verschilt van dag tot dag,” zegt ze. “Ik kan wel weer wat beter zien, ik zit nu op het punt dat ik een bril nodig zou hebben. Verder is het afwachten. Als de inkt hard wordt – dat zou drie maanden duren – is het lastiger om te verwijderen en kan het mijn gezichtsvermogen flink aantasten. Als het op mijn netvlies terechtkomt, kan het de zenuwen aantasten.”

Gallinger zegt dat haar geestelijke gezondheid is aangetast door de situatie en de negatieve reacties die ze kreeg nadat ze haar verhaal publiekelijk deelde. Ze vertelde dat ze haar huis niet meer uitkomt, dat ze veel gewicht heeft verloren, gestopt is met modellenwerk en kampt met een zware depressie.

“Er is veel angst,” zegt ze. “Ik woon nu bij mijn moeder, omdat ik niet meer alleen kan wonen na alles wat er is gebeurd. De depressie zorgt ervoor dat ik ’s nachts mensen wakker moet maken omdat ik bang ben voor wat er gaat gebeuren.”

“Ik moest stoppen met mijn modellenwerk, omdat ik mezelf niet meer kan aankijken in de spiegel, laat staan gefotografeerd worden. Het is moeilijk om zelfverzekerd te zijn als je lichaam aangetast is.”

Een foto die Gallinger op Facebook zette

Body modification-artiesten erkennen de risico’s die aan oogbaltatoeages kleven. In een interview met Huffington Post vertelt tatoeëerder Russ Foxx, die een aantal van deze ingrepen uitvoerde, dat de langetermijneffecten onbekend zijn en de procedure onomkeerbaar is.

“Het komt erop neer dat dit een experimentele ingreep is, en we weten niet wat de risico’s zijn op de langere termijn. Doe dit niet tenzij je het risico wil nemen op problemen na langere tijd,” zegt Foxx. “In het ergste geval kun je blind worden, of je oog kwijtraken.”

Gallinger deelt de zorgen van Foxx. “Ik raad het niemand aan,” zegt ze. “De risico’s zijn te groot. Mensen vragen me of ik mijn andere oog ook ga doen. Het antwoord is nee.”



“Ik neem dit risico niet nog eens.”