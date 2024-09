Dit neonlicht krijgt hartkloppingen van jou

Verdwaal in een dromerig doolhof van neonlichten met TRIPH van het Amsterdamse collectief Circus Family. Zoals de naam al verklapt, biedt de kunstinstallatie een nogal trippy licht- en geluidservaring. De installatie bestaat uit lichtblokken die op verschillende manieren opgesteld kunnen worden. Sommige lichtblokken liggen op de grond, andere staan recht of worden in een hoek tegen de muur geplaatst. Ook wandel je door spiegels die het neonlicht van de blokken reflecteren.

Feeling Blue

Het is geen statische kunstinstallatie: de helderheid en kleuren van de blokken veranderen continu. Meestal is de installatie ook nog eens voorzien van geluid. TRIPH is ontworpen om te veranderen door de aanwezigheid van publiek. Afhankelijk van waar je staat en hoe de installatie opgesteld is, veranderen de lichten van kleur en felheid. Als er niemand is, worden de lichten zachter en doven ze uit. Het lijkt wel “alsof het voorwerp aan het slapen is,” vertellen de makers van het werk. Als je dichterbij komt, schijnen de lichten feller en beginnen ze te kloppen, als een soort hartslag.



TRIPH is een kunstwerk dat de kijker lokt. Je wil de blokken aanraken, er langs lopen of gewoon blijven staan en staren. Je bent al snel gebiologeerd door de pulserende roze, blauwe en paarse lichten, als een soort insect dat aangetrokken wordt door flikkerend licht.

Bekijk hier een filmpje van TRIPH op SXSW 2017.

Voor meer werk van Circus Family kun je terecht op hun website.