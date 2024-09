Een goede naam aan je pasgeboren kind geven is mogelijk één van de meest klassieke worstelingen van de mensheid. In het boek Roots, geschreven door Alex Haley, kun je zelfs lezen dat bij de Kunta Kinte stam in Gambia je niet eens tegen baby’s mag praten voordat het kind een naam heeft gekregen.

Dus hier is een oplossing: onttrek je van de angst en verantwoordelijkheid en laat kunstmatige intelligentie het voor je doen. Nate Parrott, een codeur, ontwerper, en student aan Brown Universiteit creëerde een neuraal netwerk dat duizenden van de meest voorkomende babynamen mixt tot futuristisch klinkende opties, als alternatief voor de huidige plebejernamen. Jouw kind zal niet alleen een verse, scherpe nieuwe naam krijgen, maar ze zullen ook goed passen bij de Blade Runner toekomst.

Parrot trainde een neuraal netwerk – in wezen een computersysteem dat probeert om het menselijk brein en zenuwstelsel na te doen – om de 7,500 meest voorkomende Amerikaanse babynamen te leren en ze allemaal een numerieke weergave, ook wel een embedding, te geven. “Toen ik eenmaal het model had dat de namen in een embedding kon vertalen, kon ik nieuwe namen genereren, bestaande namen mixen, namen berekenen, en meer,” zei hij in een post op Medium waarin hij beschreef hoe alles tot stand kwam.

Beeld: Github

Toen de babynamen eenmaal werden gerepresenteerd door nummers, kon Parrot ze optellen, aftrekken en zelfs vermenigvuldigen. Op die manier kwam hij op nieuwe namen die goed zouden passen bij iemand met een uniform en een Google Glass-achtige bril op. Pruliaa, Miiirilid, Aloora, Deredrd, en de verleidelijke Nitnis zijn slechts voorbeelden van de oneindige mogelijkheden die het gedigitaliseerde zenuwstelsel biedt. De code is open-source, maar je moet wel een beetje kunnen programmeren om het zelf te gebruiken.

Het grappige is dat ouders zo gestrest raken (niet onbegrijpelijk) als ze de baby een naam moeten geven, dat het geen gek idee is om een neuraal netwerk ons te laten helpen. In het slechtste geval kan de AI voor babynamen worden gebruikt door sciencefictionschrijvers die moeite hebben met het bedenken van namen voor nieuwe personages. Denk er maar eens over na. “Aaort! Kom en neem je dagelijkse 2000 calorieën pil. Dan maken we daarna het ruimteschip schoon.” Het past gewoon perfect.

Ondertussen zegt Parrot dat als zijn Medium post 1000 likes krijgt, hij AI zal gebruiken voor de naam van zijn eerste kind. Dat is een vrij goede stimulans.