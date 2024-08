Dit neurale netwerk schrijft bedrieglijk echte Bijbelteksten

Er zijn mensen die zoveel vertrouwen in kunstmatige intelligentie hebben dat ze geloven dat het een soort op regels code gebaseerde god is. Anderen vinden dat het de zoveelste overhypte technologie is die de torenhoge verwachtingen totaal niet waar kan maken.

Als je in de stemming bent voor wat ouderwetse godslastering en zelf wilt beslissen wie er gelijk heeft, speel dan de quiz ‘Divine of Benign’, die in 2016 gemaakt is door ontwikkelaar Tobias Hermann. De quiz laat je tien afbeeldingen zien van tekst op een mooie achtergrond die eruit ziet als de Dode Zeerollen. Jouw taak is om te bepalen of de tekst daadwerkelijk uit de Bijbel komt of dat het gewoon onzin is gegenereerd door een neuraal netwerk.

Volgens de website wordt de juiste tekst gegenereerd met behulp van een recursief neuraal netwerk. Dit is een type computersysteem dat de hersenen na probeert te bootsen en ‘loops’ gebruikt. Zo’n systeem wordt vaak ingezet om taal te analyseren. Neurale netwerken leren om nieuwe output te produceren – zoals een tekst of een afbeelding – nadat ze zijn ‘getraind’ met een grote hoeveelheid data. En in dit geval is dat de Bijbel.

Nadat ik al meteen de eerste vraag fout had (ik wist zeker dat de tekst geschreven was door het neurale netwerk), bedacht ik een strategie om makkelijk te winnen: de samenhangende zinnen zijn waarschijnlijk afkomstig uit de Bijbel. Zinnen die een werkwoord hebben dat eindigt op “-eth”, zijn waarschijnlijk van de hand van het neurale netwerk dat zich voordoet als een eeuwenoude schrijver.

Dit zette me aan het denken: is het respectloos om een neuraal netwerk te trainen met de Bijbel of het te gebruiken om neppe religieuze teksten te verzinnen? Er is namelijk niet echt een bijbelvers dat het gebruik van een neuraal netwerk verbiedt.

Ik heb als kind drie jaar op een katholieke school gezeten waar ik de Bijbel moest lezen en interpreteren. Maar toch denk ik dat deze tool een interessant bijeffect heeft: het zorgt ervoor dat je de Bijbel zorgvuldig en kritisch gaat lezen en begrijpen.

Hoe dan ook, het is gewoon grappig om te zien dat een neuraal netwerk voor God probeert te spelen.

