Dit nieuwe liedje van David Douglas is perfect voor vandaag

Met Moon Observations maakte David Douglas in 2014 een stemmige elektronicaplaat die overliep van emoties. Zijn muziek klonk vaak als een verdrietige, introverte versie van Moderat. Het was een van de beste Nederlandse dancealbums van dat jaar. Goed nieuws: de opvolger is zo goed als af. Vandaag maakte David Douglas bekend dat zijn derde album begin volgend jaar uitkomt. Nog beter nieuws: het eerste voorproefje is al te beluisteren. Het nummer Lucine opent met gegrinnik, en lijkt met de funky baslijn, warme synthakkoorden en verknipte zanglijnen nog het meest op Weval. Het heeft tegelijkertijd iets vrolijks én zwaarmoedigs: als een koude herfstdag waarop er toch zonnestralen door de wolken breken. Verhip, een perfect voor vandaag dus.

Luister Lucine hieronder.