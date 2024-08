Dit pretpark met Ancient Aliens-thema zet je echt aan het denken

Stel je voor: het is ergens halverwege de jaren 2000. Je bent een Zwitsers kind, op vakantie in Interlaken. Het is het mooiste dorpje wat je ooit hebt gezien. De berglucht is fris en vers en alles lijkt een schilderij te zijn. Saai! Je bent een kind, dus het interesseert je allemaal geen reet.

Maar dan! Een reclame op tv. Mystery Park. Je ziet een klein meisje. Ze rent vrolijk door iets wat op Disneyland lijkt. Het ene moment zoekt ze goud, dan hangt ze weer aan een bungeekoord. Je ziet ruimteschepen, piramides en haaien. Zoals de naam doet vermoeden is het park een mysterie, maar het ziet er allemaal erg spannend uit. Je smeekt je ouders om erheen te gaan en ja, het mag.

Videos by VICE

Je bent in Mystery Park. De eerste van de drie themagebieden heeft de vorm van een piramide, en belooft de mysteries van het oude Egypte bloot te leggen. Je fantasie gaat aan de haal met de mogelijkheden. Je ziet enorme achtbanen voor je. Je bent razend benieuwd.

Eenmaal binnen is er geen achtbaan. Er is wel een bioscoop en een tentoonstelling. De boodschap die je daar te horen krijgt is simpel: alles wat je dacht te weten over het oude Egypte is een leugen. Ja, je ouders en leraren hebben altijd gezegd dat de piramides gebouwd zijn door Egyptenaren met primitieve middelen. Fout! Ze gebruikten elektrisch gereedschap. Ze hadden halogeenlampen. Hoe ze daaraan kwamen? Aliens. Dezelfde aliens die de piramides hebben ontworpen.

Dit is Erich von Däniken, gefotoshopt in een afbeelding van Mystery Park (foto met dank aan Erich von Däniken)

De tentoonstelling is gebaseerd op het boek Chariots of the Gods?, dat aan het einde van de jaren zestig werd geschreven door Erich von Däniken. In het boek wordt de theorie uiteengezet dat aliens de aarde hebben bezocht in de oudheid, en dat veel gebouwen over de hele wereld gebouwd zijn met buitenaardse technologie, of gebouwd zijn als eerbetoon aan deze buitenaardse bezoekers. Welke gebouwen dat zijn? Wat dacht je van Stonehenge, de Nazcalijnen in Peru of de standbeelden op Paaseiland? Het merendeel van het bewijs dat Von Däniken aanvoert in zijn boek is samen te vatten als ‘dit oude ding ziet er wat gek uit, en historici zijn er niet honderd procent zeker hoe en waarom het gebouwd is, dus eh, aliens?’



Het boek sprak veel mensen aan – er zijn meer dan zeven miljoen exemplaren van verkocht. Een documentaire gebaseerd op het boek stond in de top tien best bezochte films van 1970 (op nummertje negen) en werd zelfs genomineerd voor een Oscar voor beste documentaire. Het was de inspiratie voor films als Prometheus, Stargate en die ene Indiana Jones-film waar Cate Blanchett in de fik vliegt omdat ze de geheimen van de aliens te weten komt. Het was ook het bronmateriaal voor de Amerikaanse tv-serie Ancient Aliens, die al tien jaar op de buis is, en waar die ene meme uit afkomstig is. Jaarlijks komen er 10.000 mensen naar AlienCon, een Ancient Aliens-conferentie in LA.

Zelfs nu, een halve eeuw later, zegt Von Däniken dat zijn boek mensen overtuigt. “Twee weken terug was ik [op een congres] in Pasadena en honderden mensen stonden in de rij voor een handtekening. Allemaal zeiden ze: ‘Mr. von Däniken, uw boek heeft me van gedachten doen veranderen,’” vertelde hij aan VICE.

Het zal geen verrassing zijn dat Von Dänikens theorieën zijn ontkracht door vrijwel iedereen die in staat is om theorieën te ontkrachten. Van archeologen tot South Park tot het Southern Poverty Law Center. Hij is beschuldigd van het verkopen van aantoonbaar valse informatie en het bedenken van onzin.

Maar het valt niet te ontkennen dat zijn ideeën ontzettend populair zijn. En zodra dingen heel populair worden – Harry Potter, Disneyfilms, de Bijbel, seks – gaan mensen er vanzelf pretparken omheen bouwen. Logisch dus dat Von Däniken met een groep Zwitserse zakenlui in 2003 Mystery Park opende.

Een model van een skelet in Mystery Park. Von Däniken gelooft dat er een inmiddels uitgestorven ras van reuzen op aarde leefde. Foto via Bloomberg / Getty Images

Het park was niet de grote hit waar de makers op gehoopt hadden. Voor de opening was de voorspelling dat ze 500.000 bezoekers per jaar zouden halen. In 2005, drie jaar na de opening, kwamen er nauwelijks 200.000.

In een gesprek met VICE legt Von Däniken de schuld bij de critici van het park, de locatie en een gebrek aan reclame. “Misschien had het park dichter bij een grote stad moeten liggen,” zei hij. “Bij Hamburg of Berlijn.”

Lokale nieuwsberichten schetsen een ander beeld, namelijk dat de tentoonstellingen van het museum zelf de reden waren voor de lage opkomst: niemand had zin om vaker dan één keer het park te bezoeken. Ook werd geschreven dat het slechte financiële klimaat in Zwitserland destijds niet bevorderlijk was voor het park.

Wat het ook is, Mystery Park werd in 2006 noodgedwongen tijdelijk gesloten. Het park heropende met kortere openingstijden en een nieuwe naam: Jungfrau Park. Ook aan de inhoud werden wat dingen veranderd: een paar van de attracties werden vervangen door dingen die niet met aliens te maken hadden. “In de Bijbel is er een profeet, Ezechiël, die beschrijft hoe hij een ‘Hemelse Strijdwagen’ zag,” legt Von Däniken uit. “Hij beschrijft het geluid, de vleugels, en de wielen in detail, en dat lieten we in een van de paviljoens zien. Het was heel realistisch. En dit paviljoen hebben ze helemaal gesloten, door de religieuze critici.”

De nieuwe toevoegingen zijn onder andere een speelplaats voor kinderen en een Segway-verhuur. “Natuurlijk was ik zeer teleurgesteld, maar ik ben wel blij dat het park nog open is,” zei Von Däniken.

Het Egyptische paviljoen in Mystery Park Egypt. Foto via Erich von Däniken

Recente TripAdvisor-reviews van het park schetsen een grimmig beeld. Bezoekers klagen dat het park te duur, slecht onderhouden en uitgestorven is. Von Däniken-fans lijken wel tevreden, trouwens.

Gezien het mislukken van Mystery Park zal het je misschien verbazen dat er nog een ander pretpark gebaseerd op Von Däniken’s werk in ontwikkeling is: Chariots of the Gods, een indoor pretpark in Blackpool, Noord-Engeland.

Het begin van de bouw staat gepland voor volgend jaar. Het park wordt ontwikkeld door een bedrijf dat Media Investment Entertainment heet, en de rechten van Von Dänikens werk beheert. Het pretpark zal deel uitmaken van een grote ontwikkeling, van zo’n 350 miljoen euro, waar ook een hotel, winkels en restaurants bij horen.

Een artistieke impressie van een van de attracties in het Chariots of the Gods-park. Afbeelding met dank aan Media Investment Entertainment

Volgens Norbert Reichart, CEO van Media Invest Entertainment, zal het park een eetcafé, een parcours met klimtouwen, een VR-ervaring en een aantal attracties bevatten. Alles zal in het thema zijn van een specifiek aspect van Von Däniken’s werk. Een ‘vliegend theater’, in de stijl van bepaalde Disneyland-attracties zal de grootste publiekstrekker worden. Volgens Reichart zullen bezoekers door Engeland vliegen, en via Stonehenge (het was immers een portaal) de bouw van alien-monumenten over de hele wereld te zien krijgen.

“We hebben ook ’s werelds eerste interactieve multimedia-tentoonstelling van Erich von Dänikens Chariots of the Gods,” voegde Reichart er nog aan toe.

Reichart was stellig over het feit dat dit pretpark anders zal zijn dan dat in Zwitserland. “Het Mystery Park in Interlaken was, naar mijn persoonlijke mening, geen echt pretpark,” legde hij uit. “Het was een geweldig concept, maar niet op de juiste locatie.”

Het nieuwe park lijkt een goede ontwikkeling: in Blackpool heerst veel armoede en werkeloosheid – in een onderzoek werd de stad een “stortplaats voor mensen die dankzij problemen als werkloosheid en drugsmisbruik in een sociaal isolement zijn beland.” Een flinke smak geld voor een grote ontwikkeling zal daar vast goed ontvangen worden. Ik vroeg me wel af of het niet nóg beter ontvangen zou worden als die investering niet het gevolg was van een man die gelooft dat Sodom en Gomorrah opgeblazen zijn door aliens met kernraketten.

Reichart verzekert me van niet. “Verrassend genoeg lijkt het niemand iets uit te maken,” zei hij. “We hadden wel wat kritiek verwacht, of wat kritische vragen, maar nee, niks! Mensen zijn al die superhelden en Hollywoodverhalen in de pretparkwereld een beetje zat aan het worden. Ze willen iets nieuws en unieks.”

“We zijn ervan overtuigd dat we hier een heel uniek concept in handen hebben, dat nergens anders ter wereld bestaat.”

Sign up for our newsletter to get the best of VICE delivered to your inbox daily.

This article originally appeared on VICE US.