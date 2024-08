Dit restaurant verkoopt in het geheim het lievelingsbroodje van David Bowie

Luis Arce Mota was in 1996 afwasser en kok van nu gesloten restaurant French Roast in Greenwich Village (New York). De brasserie was een ontmoetingsplek voor de buurt een, en er kwamen regelmatig beroemdheden over de vloer. Een van de vaste gasten was David Bowie.

De zanger wandelde naar binnen en knikte dan naar de serveerster. Dit was voor Mota het teken om Bowie zijn favoriete broodje te maken: een croque-madame, gemaakt met gruyère, eieren en bier.

Mota opende afgelopen maand La Contenta Oeste, een Mexicaans eetcafé met een menu dat voornamelijk bestaat uit chilaquiles (gefrituurde tortilla’s) en torrejas (een soort wentelteefjes), maar als je het hem lief vraagt, is Mota bereid om de tosti van vijftien euro voor je te maken, als eerbetoon aan Bowie.

De chef verhuisde in 1992 van Mazatlan (Mexico) naar New York en zag Bowie voor het eerst in levenden lijve in 1996. “Het was een spannende tijd om bij French Roast te werken,” vertelde Mota afgelopen vrijdag via de telefoon aan MUNCHIES. “Er kwamen

veel beroemdheden over de vloer; sterren die ik kende van de films die ik in Mexico keek.”

Mota kende Bowie in het begin alleen van de film Hunger, uit 1983. Later maakte hij kennis met de muziek van de wereldster. “Ik dacht alleen maar, kijk hoe deze magere man alle vrouwen om z’n vinger windt!” vertelt Mota. Hij schat dat hij Bowie zo’n drie keer geholpen heeft. De zanger zat altijd aan dezelfde ronde tafel zijn broodje op te eten.

“Ik heb hem nooit gesproken,” zegt Mota. “Ik zag hem en maakte het broodje.”

Veel moeite kost het Mota niet om het broodje te maken; hij kan het recept wel dromen. Je klopt de eieren, het bier en de kaas tot een dikke saus. Hij snijdt twee plakken zuurdesembrood, legt er een plak ham op, en stopt het hele gevaarte in de oven tot het bruin en knapperig is.

De tosti vind je niet op het menu van zijn nieuwe zaak. Je moet erom vragen, net als Bowie.