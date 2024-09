Dit robotje gaat de baan van je platenspeler inpikken

Oké, dit hoeft niet mooier gemaakt te worden dan het is: er bestaat een soort rijdend robotje om platen mee te spelen. Precies, een robotje dat de baan van je huidige platenspeler gaat inpikken. Het apparaatje heet RokBlok en het is een baksteenvormig karretje dat voor jou door de groef van een lp rijdt en het geluid door de ingebouwde speakers afspeelt. Het karretje doet een beetje denken aan de robotjes die in zo’n beetje alle ruimteschepen in Star Wars iedereen voor de voeten rijden. Deze doet dat niet, maar speelt wel muziek voor je af.

De RokBlok bedien je vrij simpel. Er zit één hendeltje aan en zodra je die omzet, begint het karretje te rijden. Zet hem op een plaat en je hebt muziek. Die plaat kun je op een tafel of een kast leggen, maar bijvoorbeeld ook in het gras van het park. Zolang de plaat een beetje stevig ligt, kan de RokBlok eroverheen. En als je het geluid van het karretje zelf te zacht vindt, dan kun je het via bluetooth ook verbinden met andere speakers.

Op dit moment staat de RokBlok op Kickstarter, waar het benodigde bedrag al ruimschoots gehaald is. Als alles lukt, dan gaat de zelfrijdende platenspeler rond de honderd dollar kosten, wat een prima prijs is voor een zelfrijdende platenspeler.