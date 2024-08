Dit schattige beestje is de diepst levende vis tot nu toe

Alleen hardcore dieren overleven in de Marianentrog. De kloof is met elf kilometer het diepste punt van alle oceanen op Aarde. De beesten die hier rondspoken zijn in staat om extreme druk, kou en duisternis te overleven en zien er dankzij die kwaliteiten praktisch altijd uit als een absolute horrorshow. Hengelvissen, UFO-achtige kwallen, pissebedden en hagedisvissen, allemaal zijn het beesten recht uit je nachtmerries.

In het gezelschap van lelijke diepzeebewoners, straalt de bescheiden slakdolf door zijn normaalheid. De slakdolf ziet er uit alsof iemand hem recht uit het aquarium van je broertje heeft gevist en hem de oceaan in heeft gekukeld. (De vis dan. Niet je broertje.) Maar ondanks zijn onschuldig voorkomen, is de slakdolf een fenomenale vondst voor de wetenschap. Op donderdag deelde onderzoekers mee dat het de diepst levende vis is die ooit gevonden is.

Videos by VICE

Dit kleine schatje werd gevonden door een team van het Japanse Bureau voor Marine-aardwetenschappen en Technologie op 8178 meter diepte; een goede 8 kilometer dus. De slakdolf verslaat hiermee het record uit 2014 voor diepst levende vis met wel liefst 26 meter.

Om de vis te spotten, plaatsten de onderzoekers twee speciale 4K-camera’s, met rottende makreel als aas, op 7498 meter en 8178 meter diepte. Na 3 uur en 37 minuten wachten, verschenen er een aantal slakdolven en slechts zeventien uur en 37 minuten later verscheen er ook een slakdolf bij de diepste camera.

Om je wat context te geven over hoe heftig de druk is op deze diepte: in 2014 brak een onbemande diepzee-onderzeeër onder de druk op 9990 meter diepte. Mensen raken bewusteloos rond 75 meter. Het gevoel van de druk op het diepste punt van de zee is vergeleken met een “Afrikaanse olifant die op je tenen staat“. In theorie zou geen vis dieper kunnen leven dan 8200 meter voordat de druk ze fataal wordt. De schattige slakdolf begaf zich dus maar 22 meter van de dood; allemaal voor wat rottende makreel.