Dit schilderij van Erica Terpstra hielp twee mensen de financiële afgrond in

Erica Terpstra kijkt je glimlachend aan, terwijl er een geitje op haar schoot klimt onder het toeziend oog van twee papegaaien. Naast haar is de dalai lama druk aan het schrijven, terwijl Erica als zeebonk een sigaar rookt en als zeemeermin in het water spartelt. Het is een prachtig schilderij waarin een hoop thema’s uit Erica’s leven terugkomen. Maar dit bijzondere kunstwerk zorgde voor de financiële ondergang van een kunstminnend koppel.

Hoe? Het begon allemaal bij Sterren op het doek, een programma waarin bekende Nederlanders geportretteerd worden door minder bekende kunstenaars. In de aflevering met Erica moest ze kiezen uit drie schilderijen van haar eigen hoofd.

Robin Seur, Een Architektuur van de Ziel (2011). Beeld met dank aan Veilinghuis Klinkhamer

Een van die drie portretten is gemaakt door Robin Seur. Het lijkt de meest logische keuze, want ze staat wel vijf keer afgebeeld op zijn schilderij, en er staan papegaaien en een geit op. Maar tijdens haar beslissing wordt Erica overweldigd door emotie. De beslissing ging als volgt:

[Erica staat met Hanneke Groenteman voor drie schilderijen met een kleed eroverheen. Een voor een worden ze onthuld. Het laatste schilderij is het doek in kwestie.]

“Pfhpoe. Nou, ja.”

[lange stilte]

“Ik word er stil van. Pff, dit kan toch niet, jongens. Dit is toch onmogelijk om hier een keuze uit te maken.”

[Moment later. De kunstenaars staan nu naast hun schilderijen en Erica is complimentjes aan het uitdelen. Dan is Robin Seur aan de beurt.]

Ik moet je zeggen: ik kan er ademloos naar kijken. En dan heb ik nog niet eens een verklaring gekregen van wat er allemaal in staat.

[Nu vindt Hanneke Groenteman dat er portretten moeten gaan afvallen, want Erica mag er maar één mee naar huis.]

“Nou, laat ik beginnen, Robin, om te zeggen: ik vind het prachtig wat je hebt gemaakt. De symboliek erin is echt ontroerend. Maar, ik vind dat ik hiermee een beetje te belangrijk word neergezet. Begrijp je dat? Ik, ik, ik vind het een beetje ….. jaaaaaah.”

[Erica blijft beleefd, maar je kan het woord ‘kitscherig’ op het puntje van haar tong zien liggen.]

“Ik vind het zo prachtig, maar ik neem ‘m niet mee.”

De reactie van Erica nadat ze het kunstwerk ziet

Het is nog steeds een een groot vraagstuk waarom Erica tijdens Sterren op het Doek koos voor een statisch portret ‘dat beter in haar interieur paste’, in plaats van het epische meesterwerk van Robin Seur. Gelukkig is het schilderij nu te koop bij een veilinghuis in Groningen en kan het werk dus alsnog een plekje krijgen bij iemand die het werk echt waardeert.

Stephan Veenstra, de man achter veilinghuis Klinkhamer, vertelt dat het schilderij weer op de markt is omdat het een stel financieel de afgrond in dreef. Na de aflevering met Erica besloot een koppel namelijk om het werk te kopen, samen met een portret van Arjan Ederveen en Anita Witzier uit dezelfde televisieserie.

Het absurde portret van Erica kreeg meteen een ereplaatsje in de gang. Helaas kwam er snel een einde aan dit sprookje. Hun tomeloze passie voor oer-Nederlandse kunst dreef hen namelijk in een financiële put. Ze hadden in hun leven veel te veel kunst gekocht, waaronder ook te veel afgekeurde portretten uit Sterren op het doek. Uiteindelijk konden ze de huur niet meer betalen. Onlangs werden ze uit hun huis gezet en nu laten ze noodgedwongen hun geliefde kunst veilen bij het veilinghuis in Groningen. Met pijn in hun hart moeten ze afscheid nemen van het Bollywoodiaanse portret van Erica.

“Toen ik het huis van het koppel bezocht, zag ik meteen Erica hangen in de gang,” vertelt Stephan aan Creators. “Het is zo’n fout schilderij, maar het wordt door zijn lelijkheid ook hilarisch. Ik wilde het meteen meenemen.”

“Het stuk start op de veiling met honderd euro,” vertelt Stephan. Ik vertel hem dat er op Twitter al een hoop interesse is en vraag of hij al veel reacties heeft gehad. “Nou, ik heb het vanochtend pas in de etalage gehangen. Ik ben ook nog niet op Twitter geweest vandaag. Maar als er echt interesse is, kan de prijs flink op gaan lopen.”

Op 20 september wordt het werk geveild in de synagoge van Groningen en kan dit tragische verhaal toch een happy end krijgen. Je hebt daar de unieke kans om een werk van Robin Seur te kopen en het trots in je huis te hangen. Maar wat nog veel mooier is, is dat je wakker kunt worden met het statige portret van Erica aan je muur en de gedachte dat je een koppel uit de schulden hebt geholpen.