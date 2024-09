Dit serene houseliedje van Earth Trax is het vervormde spiegelbeeld van feestmuziek

Weinig houseliedjes zijn van zo’n vluchtige schoonheid als dit nieuwe liedje van de Poolse Bartosz Kruczynski aka Earth Trax. Het is als de Baltische versie van Balearic beat, met kicks die net zo zacht aankomen als je voeten in het zand en synths die klinken als rustig kabbelende golven. Ik krijg er op deze dinsdagochtend bijna zin van in een Polish Mule met extra ijs.

Eind oktober brengt Earth Trax de EP Los Conquistadores uit via het Amsterdamse label Dopeness Galore, en wij kregen alvast de primeur van de titeltrack. Zelf laat hij weten: “Deze track staat voor de serene kwaliteiten waar ik naar zoek in house. Ik hou van clubmuziek met een ambient-gevoel, die tegelijkertijd ongecompliceerd dansbaar is wanneer je dat wil. Zoals de vroege jaren negentig chill out-platen uit Engeland, Italiaanse house en Nederlandse techno. Het is als het vervormde spiegelbeeld van feestmuziek. De titel Los Conquistadores is een klein eerbetoon aan de plaat van Johnny Hammond.”