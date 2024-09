Dit spacey liedje van JMII schiet je zo de ruimte in

Een goed jaar geleden vertelde het Amsterdamse discoduo SHMLSS ons al een label te beginnen: XXX, discominded, vinyl-only en geestverwant aan labels als Full Pupp (Prins Thomas) en Hivern Discs (John Talabot). Elf feestjes en drie releases later trakteren ze op een hele coole tweedelige compilatie waar de disco wat naar de achtergrond is verdwenen en het kernwoord ‘spacey’ is.

Wij hebben de eer je voor het eerst de trippy track Spell van Spanjaard JMII te laten horen, die alsmaar doorratelt met een gemeen overstuurd baslijntje en synthesizers die flink over de kop gaan. Halverwege schakelt de track opeens eventjes een versnelling op, alsof je door de ozonlaag breekt en de ruimte in knalt. Ja, en op het artwork is een opstijgende raket te zien. To the stars and beyond!

Het eerste deel van de XXX-compilatie verschijnt eind november op vinyl, het tweede deel eind december. Het is tevens hun eerste digitale release.