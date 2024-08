Dit vijftienjarige meisje kan beter skaten dan jij

Een paar weken geleden won de vijftienjarige Keet Oldenbeuving goud op het EK skateboarden. De Nederlandse Roos Zwetsloot veroverde brons. Om deze grote overwinning aan de vrouwenkant te vieren, ging er een paar weken later een Nike SB-video – Not Here By Luck, een serie skatefilms over vrouwelijke skaters – met Keet in de hoofdrol in première in Skatepark Noord in Amsterdam. Omdat ik wilde zien hoe er geskate werd op het obstakel dat voor de gelegenheid door Keet zelf was ontworpen, ging ik erheen.

Nadat ik de video heb bewonderd, vraag ik Keet of ik haar mag interviewen over haar overwinning op het EK en de opkomende vrouwelijke skatescene van Nederland. Dat mag: de dag erna zit ik bij haar thuis aan de keukentafel.

VICE: Ha Keet! Wanneer begon je met skaten?

Keet Oldenbeuving: Toen ik een jaar of zeven was. Mijn vader deed het al, dus ik kon makkelijk zijn board lenen. Eerst skatete ik gewoon af en toe, maar al snel wilde ik niet meer weg van de skatebaan. Op mijn tiende was ik mijn vader qua niveau al voorbij.

En wat was het niveau van je vader?

Gewoon een beetje rondrijden en een ollietje hier en daar. Toen ik negen was, deed ik voor het eerst mee aan het NK-junioren onder de 10 en kort daarna deed ik mee aan een grote wedstrijd in Parijs. Omdat er geen vrouwencategorie was, deed ik met de jongens mee. Ik ben toen best hoog geëindigd. Inmiddels heb ik een boel sponsoren, waaronder Nike.

Dat klinkt als een boel geregel, al die sponsoren.

Ja, daarom heb ik een manager: Derek Schippers. Hij managet onder andere ook zijn zus, Dafne Schippers, en hij regelt voor mij alles rondom mediaverzoeken en sponsoren, zodat ik me kan focussen op skateboarden.

Train je vaak?

Ik skate elke dag minstens een paar uur in skateparken door heel Nederland. Omdat ik op een school zit voor kinderen die aan topsport doen, krijg ik vrij als ik wedstrijden heb of wil gaan skaten. Ik zit in vier havo, maar ik volg maar drie vakken. Ik doe het dus vertraagd.

Je bent net Europees kampioen geworden, hoe was dat?

Heel bijzonder. Ik had nog nooit zo’n grote titel gewonnen en ik had het ook niet verwacht, omdat er in de Nederlandse vrouwenscene hele goede rijders zijn die bijna twee keer zo oud zijn als ik. Maar ja, mijn noseslide 270 en crook indy hebben veel punten opgeleverd.

Hoe zit dat met leeftijdscategorieën eigenlijk?

Er zijn jeugdwedstrijden tot tien jaar en tot zestien jaar. Maar als je goed genoeg bent, mag je gewoon meedoen in hogere leeftijdscategorieen. Leeftijd maakt dus niet echt uit, omdat er binnen alle leeftijden op hetzelfde niveau wordt geskate. Rayssa is bijvoorbeeld pas elf, maar nu al tweede van de wereld.

Is het al zeker dat je mee mag doen aan de Olympische Spelen?

Dikke kans! Ik heb door het EK te winnen veel punten voor de Olympische Spelen binnengesleept. Maar net als met elke competitie kan alles nog veranderen. De kwalificaties zijn nu in volle gang, en in mei is het pas zeker wie er allemaal meegaan.

Heb je weleens het idee gehad dat skateboarden alleen voor jongens is?

Nee, ik ben daar nooit zo mee bezig geweest, en ik skate veel met jongens. Daar word ik gemotiveerder van omdat ze gekke shit doen. Het niveauverschil tussen mannen en vrouwen in de top is nu nog groot, maar ik denk dat vrouwen op een gegeven moment net zo goed zullen zijn. Misschien over een jaartje of twee al. Vrouwen worden zo snel beter – er zijn er steeds meer en ze zijn heel erg gemotiveerd.

Dat betekent ook meer concurrentie. Word je daar niet bang van?

Nee, dat vind ik juist vet. Bovendien heb ik die EK-titel toch al in mijn zak. Waar ik wel soms bang van ben, zijn blessures. Gelukkig heb ik nog nooit iets ernstigs gehad. Wel een keer mijn arm gebroken, maar dat kwam omdat ik achteruit rende – dat had niks met skaten te maken. O ja, en ik heb een keer een hersenschudding gehad, terwijl ik nota bene een helm droeg.

Wat betekent skaten voor jou?

Alles wat ik doe heeft met skaten te maken. Ik doe het elke dag, al mijn vrienden zijn skaters en zelfs mijn school is erop ingericht. Mijn schoolgenoten begrijpen soms niet helemaal wat ik doe – veel meisjes van mijn leeftijd zijn toch meer geïnteresseerd in een dagje winkelen. Maar dat ze het niet begrijpen vind ik niet zo erg. Ik hou niet van winkelen en ik ben toch nauwelijks op school. Ik doe eigenlijk niks wat niet met skaten te maken heeft. Een dag per week mag ik niet skaten, omdat ik dan overbelast kan raken. Op die dagen zit ik altijd op het puntje van mijn stoel, want dan wil ik het liefst ook skaten.

Wat heb je over het leven geleerd door te skaten?

Dat je alles kan bereiken wat je wil, als je maar door blijft zetten. Maakt niet uit met wat. Als ik een meisje zie dat net begint met skaten en ze baalt dat ze niks kan, dan zeg ik: je moet gewoon doorzetten, dan kan je het straks wel. Je gaat vaak op je bek, maar dan sta je gewoon weer op. Daardoor heb ik geleerd dat het niet uitmaakt als ik in het echte leven op mijn bek ga, want dan sta je ook gewoon weer op.

Heb je het idee dat je jezelf meer moet bewijzen omdat je een meisje bent?

Ik ben niet zo bezig met mezelf bewijzen tegenover anderen. Ik doe het voor mezelf. Overigens doen de Nederlandse vrouwen het veel beter dan de mannen. De meeste Nederlandse mannen komen niet eens door de kwalificaties van de Street League, terwijl de Nederlandse vrouwen het super goed deden op het EK. Ik denk trouwens niet dat het komt omdat Nederland nou zo’n goed skateland is. Het is gewoon toeval dat er hier een paar vrouwen zitten die genoeg talent en karakter hebben.