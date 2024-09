Dit vinden we de vijf leukste films op het InScience wetenschapsfilmfestival

Woensdag begint in Nijmegen InScience, een jaarlijks vijfdaags festival voor documentaires en fictiefilms die (deels) gaan over wetenschap – een prachtig initiatief, aangezien je als doorsnee niet-wetenschapper meestal weinig inzicht krijgt in de wereld die schuilgaat in de labs, onderzoeksinstituten en geesten van mensen die nieuwe kennis toevoegen aan onze wereld.

Naast de films zijn er meer dan 150 wetenschappers en regisseurs te gast om te praten over de films en de ideeën in die films. Er zijn Q+A’s met regisseurs, maar ook panels, praatjes en performances met wetenschappers, kunstenaars en filmmakers – waaronder ook eentje die gepresenteerd wordt door onze redacteur Alejandro Tauber over Citizen Science.

Er draaien een dertigtal lange films die allemaal ongetwijfeld fascinerend zijn, maar omdat het soms moeilijk is om door de bomen het bos te zien, hebben we hier een overzichtje gemaakt van vijf films die wij aanraden. Klik op de titels voor tijden en tickets. En scroll ook helemaal door naar beneden, want we geven ook wat kaartjes weg voor het festival.

ARRIVAL

Arrival is een nieuwse sciencefictionfilm van Denis Villeneuve, regisseur van Sicario en Prisoner. De film gaat over meerdere buitenaardse ruimteschepen die landen op Aarde. Vanaf daar ontvouwt het verhaal zich niet zoals je hebt leren verwachten van films als Independence Day, maar meer als een verkenning van hoe mensen zullen reageren als zoiets ooit echt gebeurt. De landing is het begin van een race tegen de klok om te leren communiceren met de buitenaardse wezens voordat Rusland en China een oorlog met de aliens ontketenen. Bij InScience krijg je de kans om de film te zien voordat deze in bioscoop draait, dus als je een onmens bent die graag films spoilt voor anderen – of gewoon iemand die een volwassen sciencefictionfilm wil kijken – dan is dit je kans.

CALL OF IMMORTALITY

Wie wil er voor altijd blijven leven? Of eigenlijk, wie niet? Nou, niemand. Dat is althans het uitgangspunt van de wetenschappers die in Call of Immortality aan het woord komen. De film verkent het thema van het eeuwige leven en hoe mensen nu bezig zijn met verschillende manieren om de dood te bestrijden.

NUTS!

In de woorden van regisseur Penny Lane: “NUTS! is gewoon een goed verhaal over een dikke vette leugenaar, wat geitenballen en een radiostation van een miljoen watt.” Voor ons genoeg reden om te kijken, maar als je nog iets meer context wilt: NUTS! is een documentaire over legendarische Amerikaanse charlatan John Romulus Brinkley, die in 1917 ontdekte dat hij impotentie kon genezen door geitenballen in mannen te implanteren. Als dat nog niet genoeg is: hij transplanteerde tienduizenden geitenballen in mannen, bouwde ’s werelds meest krachtige radiozender, verdiende een fortuin, werd soort van gouverneur van Kansas, gaf een paar epische feestjes en was uitvinder van ongewenste post.

MARATUS

Stuart Harris, een vuilnisman uit Canberra in Australië neemt op een dag een foto van een mooi spinnetje in het Namadgi National Park. Een wetenschapper komt die foto toevallig tegen online en vermoed dat het een nog onontdekte soort spin is. Hij belt Harris om te vragen waar hij het beest vond, en vanaf daar volgt een drie-jarige zoektocht naar de spin om deze te benoemen en onderzoeken. Het resultaat is niet alleen een film over gedrevenheid en doorzettingsvermogen, maar ook een ode aan hoe amateurs bij kunnen dragen aan de wetenschap.

(DIS)HONESTY – THE TRUTH ABOUT LIES

Wie zegt dat ze nooit liegen, liegt. Iedereen liegt. Liegen is een belangrijk onderdeel van ons menszijn en het onderzoek ernaar is dus niet alleen noodzakelijk, maar ook bijzonder interessant. (Dis)Honesty – The Truth About Lies is een mix van persoonlijke verhalen over mensen die hard door de mand zijn gevallen met leugens, vermengd met verhalen over experimenten die uitgevoerd werden door de baanbrekende gedragseconoom Dan Ariely.

We geven trouwens ook wat kaartjes weg voor InScience, mail naar contestnl@vice.com met ‘Doe mij die kaartjes voor InScience’ als onderwerp.