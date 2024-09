Dit vonden jullie onze lekkerste recepten van 2016

Jaren komen en jaren gaan, maar er is een iets dat voor eeuwig en altijd zal blijven bestaan: onze allesoverheersende zin om lekker eten en drinken in onze monden te stoppen. Omdat we bijna afscheid nemen van 2016, hebben we een overzicht gemaakt van jullie favoriete MUNCHIES-recepten van het afgelopen jaar. Laat de plaatjes nog even op je ogen inwerken, stel er nog snel een feestmenu mee samen, of scroll er simpelweg met heel veel nostalgie en water in de mond doorheen.

10. Broodje bapao met spek en kimchi

Speciaal voor

ons stonermenu

maakte chef-kok Cas Van De Pol vanop zijn woonboot in de Amsterdamse grachten een broodje bapao dat perfect is om je droge wietbek mee weg te werken. Gekarameliseerde speklappen, gefermenteerde kool, zoetzure komkommer en heel veel saus die langs je vingers druipt – dit broodje is elke stoners droom.

9. Warme chocolademelk met wiet

Deze chocolademelk bestaat uit nog veel meer geheime ingrediënten die in staat zijn je omver te blazen.

8. Linguine met zwarte knoflook en verbrande chili

Tijdens een turbulente aflevering van Chef’s Night Out gaf chef-kok Mitch Orr ons het recept van een pasta die beter smaakt als je de ingrediënten laat aanbranden.

7. Cheesecakebrownie

Ah, Action Bronson, hij weet in elke stad het beste eten te vinden zodat ook wij gezellig dik kunnen worden. Dit zijn de cheesecakebrownies waar hij met plezier zijn roodbebaarde gezicht in begroef toen hij door de straten van Parijs liep.

6. Bloemtortilla’s

5. Kipkebab

Dat jullie dit jaar zo hard gingen op dit gerecht, bewijst dat kebab officieel buiten de grenzen van vage snackbars is gebroken en zich een weg gebaand heeft naar onze keukens. En terecht: deze smeuïge pita kip is zo lekker, dat je de knoflookadem er met alle plezier bijneemt.

4. Spaghetti carbonara

3. Geroosterde bloemkool met tahin, halloumi en granaatappelpitten

Alle pijnlijke jeugdherinneringen aan de doorkookte bloemkool van je oma smelten als hete halloumi op een ovenplaat dankzij dit recept. Ik had nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar halleluja, één hap hiervan kan elke vleeseter zijn of haar levenskeuzes in twijfel doen trekken.

2. Gemarineerde babybackribs

Het enige wat nog perfecter is dan de Netflix-show House of Cards, is dit recept uit House of Cards.

1. De perfecte pindasaus

durft te vertellen

dat hij de allerbeste pindasaus van Nederland maakt. Dit is een saus met zoveel mogelijkheden, dat we ‘m tot in de eeuwigheid kunnen blijven maken.