Dit vonden jullie onze leukste stukken van 2016

Het valt niet te betwisten dat 2016 een geweldig jaar is geweest. We verzamelden legendarische snacks, documenteerden verhalen van achter de pass, doken de keuken in met rappers en chefs, schenen licht op illegale en minder illegale zaken in de eetwereld en schotelden jullie een rits geweldig lekkere recepten voor. Van al onze verhalen, waren deze in 2016 jullie favorieten:

10. Volgens deze lichaamstaalexpert zegt de manier waarop je pizza eet heel veel over je Dat pizza de mensheids favoriete eten is, is niks nieuws. Dat er een bepaalde sociologie schuilgaat achter de manier waarop we het in onze smikkel stoppen, wel. Geen verrassing dus dat jullie lekker gingen op dit stuk. De leider, de influencer, de trouwe hond en de voorzichtige wereldverbeteraar – dit artikel vertelt je precies in welk vakje jij thuishoort.

Foto door Bibian Bingen.

9. Niemand neemt mijn chipsverslaving serieus Onze Vera Alberding gaat de MUNCHIES-geschiedenis in als schrijfster die haar lichaam (letterlijk) en ziel (figuurlijk) blootgaf om de wereld te tonen hoe het is om met een chipsverslaving door het leven te gaan. In deze prachtige, analoge fotoreeks kun je zien hoe ze slaapt en baadt met XL-zakken gefrituurde aardappel en geen fuck geeft om wat de wereld daarover te zeggen geeft.

8. Dit is waarom je bier soms zo stinkt Spoiler: de grote boosdoener van die muffe rioollucht is licht.

7. Stop alsjeblieft nooit meer slagroom in je pasta carbonara Doe het niet. Dat is misschien wel de wijste les die jij, ik en de rest van Nederland die te weinig afweet van de Italiaanse keuken hebben geleerd.

6. Hoe koks omgaan met gasten met een (zogenaamde) allergie Uit talloze gesprekken met chefs is gebleken dat dit de grootste irritatie van 2016 is geweest: mensen die beweren lactose-intolerant te zijn, maar zich achteraf op slagroomtaart, bitterballen en bier storten. In woorden van frustratie die rechtstreeks uit de keuken komen: “Je zou mensen bijna om doktersbriefjes willen vragen, zo erg is het.”

Foto door Thieu Custers.

5. We vroegen supermarktcassières hoe ze inschatten of je oud genoeg bent om drank te kopen In de naam van drank en vertier willen we natuurlijk allemaal weten hoe we de legitimatiewet kunnen omzeilen, of cassières een handboek hebben voor het betrappen van minderjarigen, en of ze er zelf überhaupt plezier in vinden om ons alcohol en sigaretten te ontzeggen.

4. Zo zien de winkelmandjes van brakke mensen op zondag eruit Als er een iets is wat we kunnen concluderen, is het dat mensen met een kater vreemde eetkeuzes maken. Smac met ei, appelmoes met smeerworst, diepvriespizza’s, slagroom en nog meer bier. Er kwamen maar weinig woorden uit de monden van de geïnterviewden, maar het zien van al deze katerkoppen en de inhoud van hun winkelmand, zegt veel meer over brakke zondagen dan woorden ooit zouden kunnen doen.

Foto door Niké Donker.

3. De avonturen van een pizzakoerier: drugsdeals, seks en berovingen Serieus, wie had ooit gedacht dat het leven van een pizzakoerier bijna even spannend was als dat van Notorious B.I.G.? Geef de pizzakoerier een serie high five’s als je hem of haar tegenkomt op straat – ze verdienen het.

2. Wetenschappers hebben uitgezocht welke kaas het beste is voor je tosti Ik kan alleen maar onvoorwaardelijk begrip uitdrukken voor waarom dit stuk op nummer twee staat. Het tosti-ijzer bij ons op kantoor is elke dag rond de lunch omsingeld door schrijvers, die elk met een andere kaasvariant staan te zwaaien. Dit stuk is een verademing, omdat nu eindelijk duidelijk is met welke kaas je de beste tosti verkrijgt. Doe er je voordeel mee.

1. Rauw beslag en koekjesdeeg kunnen dodelijk zijn Hier is het MUNCHIES-stuk dat al sinds 2015 de kroon spant. Het artikel waar jullie met z’n allen al twee jaar lang van smullen, net zoals jullie dat zo graag doen met koekjesdeeg voordat het in de oven geschoven wordt. Let je op dat je daar niet mee overdrijft? We willen namelijk graag dat je blijft leven, zodat je ook in 2017 onze verhalen kunt blijven volgen.