Dit voormalige kindsterretje fotografeert nu zijn beroemde vrienden

Moisés Arias fotografeert vooral zijn vrienden, omdat het stuk voor stuk typetjes zijn “die je niet zelf zou kunnen verzinnen.” Afgezien daarvan zijn het toevallig ook allemaal beroemde muzikanten, filmsterren en modellen, zoals Kid Cudi, Kendall Jenner, Bella Hadid, Justin Bieber, Jaden Smith en Tyler, the Creator. Arias komt namelijk al van kleins af aan in Los Angeles, waar hij als jonge acteur de rol van Rico Suave speelde in Hannah Montana.

Arias, die ruim 900.000 volgers op Instagram heeft, zegt dat deze achtergrond ook invloed heeft op de manier waarop hij tegen fotografie aankijkt. Hij vergelijkt het met het maken van een documentaire, maar dan zonder filmcrew. Hij houdt van allerlei soorten fotografie, maar wat hem echt het meeste aanspreekt blijkt toch wel de ongrijpbaarheid van de mens.

Videos by VICE

“Documentairefotografie staat erom bekend dat het observerend is, en dat je wat op een afstandje blijft,” zegt hij. “Het is best een pittig karwei om onzichtbaar te blijven en tegelijkertijd een groepje mensen te fotograferen, ook al zijn het je vrienden. Maar ik vind het heerlijk om die openhartige, vluchtige momenten vast te leggen. Ze laten dan echt zien wie ze zijn.”