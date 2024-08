Dit waren jullie favoriete stukken van 2017

De MUNCHIES-redactie kijkt vol genot terug op een verschrikkelijk fijn 2017. We doken in de keukens van sterrenchefs voor goedkope maaltijden, we aten tijdens Amsterdam Dance Event katerontbijtjes met dj’s, en aten we volgens de rare serveersuggesties op verpakkingen. Zoveel moois, maar natuurlijk zijn jullie als lezers het allerbelangrijkste. En daarom hebben we jullie favoriete artikelen van 2017 verzameld:

8.

In mijn tijd als vakkenvuller deed ik alles wat God verboden heeft

Deze vakkenvuller laat zien dat spiegelen helemaal niet saai hoeft te zijn: van supermarkt-afterparty’s tot bowlen met watermeloenen in het gangpad, deze ontboezeming hoort terecht bij jullie favorieten.

7.

Jonge rotzakjes tonen de dingen die ze uit horecazaken hebben gestolen

Deze kleptomanen hebben niet een asbak of bierpul van de toog gepikt. Nee, zij gingen voor het grotere werk. Zo lukte het Tapulanga om een enorme discobal te stelen uit een kroeg in een dronken bui. Echt niet okay.

6.

In gesprek met de chef die uit protest zijn restaurant van IENS afhaalde

Simon de Boer stond met zijn restaurant jarenlang in de top-5 van beste restaurants in Amsterdam met een gemiddeld cijfer van een 9,2. Hij verdween uit de top toen IENS haar bedrijfsvoering aanpastte. De Boer pikte dit niet en liet zijn restaurant van de restaurantrecensie-website verwijderen. Onder het genot van een drankje vertelde hij aan MUNCHIES zijn kant van het verhaal.



5.

We vroegen veganisten naar de meest karige maaltijd die ze in een restaurant geserveerd kregen

Van bord rijst met alleen wat doperwtjes tot krop sla waar alleen het zand van is afgespoeld, als veganist kun je het heel erg slecht treffen in restaurants.



4.

We lieten een rasechte Italiaan pizza recenseren in Amsterdam

Italiaan Francesco weet als geen ander waar een échte pizza aan moet voldoen. Maar weten de restaurants in Amsterdam dat wel? MUNCHIES bestelde samen met Francesco vijf keer pizza Margarita bij vijf restaurants. Hij was verrast, teleurgesteld en soms gewoon heel erg boos.



3.

We vroegen Amsterdammers naar het droevigste wat ze aten toen ze blut waren

Dit artikel werkt wellicht inspirerend, want na de dure decembermaand met talloze cadeautjes, borrels en veel te prijzige feestjes in clubs, is je portemonnee wellicht niet meer zo gevuld. Of die budgetmaaltijd een paar dagen oude kapsalon die onder je bed ligt te rotten moet zijn, is aan jou.





2.

De dingen die ik meemaakte als supermarktcaissière in Renesse

Charlotte werkte acht maanden in Renesse als caissière in een supermarkt en maakte een heleboel mee in de populaire badplaats: woedende, respectloze klanten die geen alcohol mogen kopen en bejaarden die ‘per ongeluk’ kaas in hun rollator verstoppen.

1.

Door deze smiechten trapt heel Nederland al jaren in de Urker vistaart-hoax

Soms zijn gerechten zo goor, dat je jezelf afvraagt wie dit in godsnaam ooit op tafel heeft gezet. Een hartige taart met zuurkool, metworst, en als extra smaakmaker nog wat makreel is zo’n smerig voorbeeld. Dit bizarre gerecht is dan ook een verzinsel van drie Nederlandse jongens die een Wikipediapagina maakten voor de fictieve Urker vistaart. Ze hadden alleen niet kunnen vermoeden dat hun wanstaltige creatie op televisie zou eindigen in het programma Topchef: de 12 Provincies. Chef-koks Robert Kranenborg en Julius Jaspers presenteerden het als een authentiek streekgerecht uit Flevoland en niemand had de moed om te zeggen hoe belachelijk dit gerecht wel niet was. Gelukkig kon Jaspers er wel om lachen, maar van Kranenborg hebben we nog niks gehoord. Terecht de klapper van 2017.