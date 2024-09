Dit was het jaar van Gordon

Dit jaar opende Gordon zijn derde koffietent. Er zit nu een Blushing (zo heet de tent) in Blaricum, Amsterdam én Rotterdam. Als je er binnenkomt, hangt er een net iets te grote poster van Gordon die een kopje koffie vasthoudt. Op het menu (ook vol met foto’s van Gordon) staan broodjes als Gordon’s All Time Favorite en een geitenkaassalade met de naam Gekkigeit.

Het is niet gebruikelijk om Gordon on-ironisch leuk te vinden en ik weet niet in hoeverre dat mij lukt. Toch doe je zijn talent tekort als je er lacherig over doet. De man kan namelijk echt dingen. Wie dat niet gelooft, raad ik aan de tweedelige documentaire van Michiel van Erp over Gordon te kijken die dit jaar op RTL4 werd uitgezonden.

