Dit was Lowlands 2017 als het in 2007 had plaatsgevonden

Met hangende pootjes en snel ontbindende lichamen hebben nu zelfs de laatste strijders het festivalterrein van Lowlands verlaten. Het was weer een weekend van epische proporties. Overdag waren er prachtige optredens van bijvoorbeeld Solange, Iggy Pop, Dool en Vince Staples, en ’s nachts – als de promillages weer op een leveltje waren en dj-sets begonnen – kropen artiesten en publiek samen om de nacht weg te feesten. Precies op dat moment slalomde onze fotograaf Patrick Ebu-Mordi over het terrein met een oude camera om wat partyfoto’s te schieten die zo uit 2007 hadden kunnen komen. Ze zouden niet misstaan op PP2G of Hyves.