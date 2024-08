Dit was OUTRAGEOUS in de Ancienne Belgique

Al weken zeg ik tegen mijn vriend: dit jaar gaan we echt naar Belgian Pride. Ik was helemaal klaar om de clichés van mijn queerness in al haar glitterende regenboogkleuren te omarmen. Dat is me helaas niet gelukt, want ik heb weer eens te vroeg mijn kruit verschoten. Dat is het nadeel van een buitengewoon gezellige opening night.

Mijn opening night in kwestie heette OUTRAGEOUS en ging door in de Ancienne Belgique. De line-up leek een beetje op een vleesgeworden Pride playlist, en gelukkig niet op z’n Eurovision Songfestivals. Met Mykki Blanco, COBRAH, LOTIC, TYGAPAW, Authentically Plastic, TAAHLIAH, Promis3 en BRYN haalde de AB grote en verrassende namen binnen voor deze eerste editie van een nieuw festival. Je gaat er je ook van afvragen waarom al die artiesten zo nodig hun naam in kapitalen moeten schrijven.

Lang verhaal kort, OUTRAGEOUS was een camp en cosy samenzijn waar ik nog maar flarden van weet: luchtkussen met Drag Couenne en Judassime aan de inkom, dronken meelallen met Mykki Blanco en band terwijl diens discobroekje de flashlights van een hele AB in het rond deed dansen, en COBRAH wiens zendertje niet werkte omdat ze “too wet” was. Ik leerde ook een Spaanse kennen die erbij was met haar gay best friend. “Ik deed vroeger alsof ik zijn vriendinnetje was zodat de pestkoppen hem met rust lieten.” Daar kreeg ze van mij een pintje voor, maar verder is het een beetje flou.

Gelukkig was fotograaf Maryan Sayd er om alles scherper vast te leggen vanop de front- en backstage. Alles wat ik nu nog moet uitvogelen is hoe ik de volgende keer zonder kater op die Pride geraak.

