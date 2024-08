Dit weekend werd er een SMIB-expositie geopend in Almere en wij waren erbij

Het is inmiddels een algemeen bekend feit dat de invloed van de SMIB-beweging de grenzen van Amsterdam Zuidoost lang en breed heeft overgestoken. Tot in het buurthuis van Delfzijl dragen kinderen hun shirtjes, en ik weet zeker dat er markt is om vanaf daar elke week een aantal extra bussen in te zetten richting hun winkel op Zeedijk om aan alle vraag voor SMIB-merchandise te kunnen voldoen.

Afgelopen weekend was in Almere in de KAF EXPO de opening van een expositie vol kunst die de inspiratie levert voor de jongens van SMIB. Ik belde artistiek frontman GRGY net wakker om te vragen hoe hij het vond (“heel leuk”) en wat er nog te verwachten valt (“het is een kankergrote ruimte, en om de anderhalve week komt er een nieuwe kunstenaar om de volgende verdieping te openen, maar ik wil nog niet vertellen wie”).

Tot 15 december is de tentoonstelling te zien. Als je naar binnen wil, kost dat €7,50 maar dan kun je zo vaak terugkomen als je wil. Pepijn Lanen was er om de boel officieel te openen, en onze Raymond van Mil schoot foto’s.