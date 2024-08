Dit youtubekanaal met 400k omzet heeft “geen budget” om mensen te betalen

De Hollandse jongens en meisjes uit de polder doen het steeds beter op YouTube. Steeds meer jonge mensen kruipen vanachter hun computer op die schimmelige zolderkamer bij papa en mama in Oldenzaal-West, en gaan met hun hoofd voor de camera. Sommigen gaat dat best lekker af, zoals bijvoorbeeld Kelvin a.k.a. Kalvijn Boerma (20). Op zijn dertiende begon hij op YouTube, en vorig jaar mocht hij in ondernemersmagazine Sprout met een brede glimlach vertellen dat het bedrijfje achter zijn YouTube-kanaal Kalvijn (goh, what’s in a name) inmiddels een omzet draaide van ruim 400.000 euro.

De oproep van Kelvin

Daar blijft het niet bij, want op zijn achterhoofd blijkt deze Kalvijn ook niet gevallen. Afgelopen jaar sloot hij een deal met EndemolShine, een van de grootste productiehuizen in Nederland. Zijn YouTube-kanaal sloot zich aan bij deze reus, en in hetzelfde nieuwsbericht kondigde EndemolShine bovendien aan ruim 30 miljoen euro te gaan pompen in zijn “Premium MultiChannel”. 30 miljoen euro: veel armlastige millennials kunnen daar alleen maar watertandend van dromen terwijl ze zuchtend nog een rol Euroshopper-wc-papier in hun mandje gooien, hopend dat ze überhaupt niet gestraft worden door de ijzerstrenge toorn van de pinautomaat die “GEEN SALDO” aangeeft.

Kalvijn maakt zijn filmpjes voor YouTube natuurlijk niet alleen – zulke sterallures heeft hij dan weer wel. Deze week viel, tot mijn verbazing, dan ook op een pseudo-vacature in Facebookgroep Young Creators voor allerlei jonge mensen die graag moeilijk kijkend op hun peperdure MacBook werken terwijl ze aan een mierzoet drankje van de Starbucks nippen. Meneer is namelijk op zoek naar een “Motion Designer voor een paar uurtjes werk, máár er is GEEN budget.” Toch heeft hij wel een appeltje voor de dorst: “maar als het samenwerken bevalt gaan we ooit eens big money maken voor een grote klus (als de goden het ook willen).” De bijzondere zinsconstructie (als, ooit) geeft al aan dat hij het zelf ook zeer onwaarschijnlijk vindt.

Net zoals vele jonge starters is Kalvijn ooit ook onderaan begonnen, zwoegend en zwetend op zijn zolderkamertje, wetende dat hij ’s avonds vast en zeker weer kon aanschuiven voor de warme prak van Hotel Mama. Toch moet Kalvijn (zeker met een naam die afgeleid is aan keurig en zuinig Nederlands calvinisme) ook weten dat voor niets de zon opgaat, en dat ik helaas mijn huur niet kan betalen met “ooit gaan we big money maken” – mijn huisbaas ziet me al aankomen. Gelukkig heeft hij zelf geen last meer van al dit leed: op zijn website maakt hij trots melding van een hele rits aan bedrijven waar hij al voor gewerkt heeft, zoals Vodafone, Disney en Ziggo. Niet de minsten, toch? Een goed ingelichte bron vertelt daarnaast dat het bedrijfje van Kelvin een slordige 10.000 euro vraagt voor een gesponsorde vlog.

Een van de verontwaardigde reacties op de oproep van Kelvin

Dat lijkt me meer dan voldoende om freelancers van andere projecten van te betalen. Ik vraag mij bijna af of die bedrijven hem ook vroegen om voor niks te werken, met “misschien” uitzicht op “big money”. In maart 2016 zei Kalvijn tegen jongerenkrant 7Days dat hij “bijna iedere dag wel op zijn bek gaat”. Iedereen maakt wel eens een fout, maar beste Kalvijn: is het zo moeilijk om je medewerkers, hoe kort of lang ze ook betrokken zijn bij je projecten, fatsoenlijk te betalen? Afgezien van het feit dat iedereen een fatsoenlijke beloning dient te krijgen voor zijn of haar aandeel in een project, is het nogal bijzonder om iemand “zonder budget” in te huren terwijl je eerst pocht met een omzet van 400.000 euro per jaar.



Ook niet blij

Het ‘probleem’ van het niet of nauwelijks betalen van freelancers en medewerkers is helaas niet beperkt tot Cinemates: een jonge freelancer vertelde dat hij –bij een ander bedrijf- de vraag kreeg om ruw beeldmateriaal van circa 4 uur te monteren. De vergoeding? “We noemen je in de aftiteling!” Jonge mensen hunkeren ernaar om hun cv en ervaring uit te breiden, maar het is niet meer dan logisch dat je ook betaald wordt voor deze opgedane ervaring en gemaakte uren. Misschien kunnen de mensen die voor je werken dan ook op tijd hun rekeningen betalen en eens een upgrade maken van huismerkcola naar Coca-Cola.

Kelvin Boerma van Cinemates laat zelf in een schriftelijke reactie weten dat zijn bedrijf “regelmatig projecten initieert zonder dat daar een verdienmodel aan vast zit, dat doen wij vanuit onze passie voor leuke content. Dat is ook direct aan het begin duidelijk. Het merendeel van deze mensen die meewerken aan zulke projecten, staan in het begin van hun carrière. Een aardig aantal die ooit vrijwillig bij ons begon, hielden er betaalde klussen via ons aan over. Wij vinden het alleen maar leuk dat wij eraan bij kunnen dragen dat getalenteerde jongeren op deze manier van hun hobby hun werk kunnen maken.”

Oproep: ken jij of ben jij getuige van zulke misstanden met betreft het niet of nauwelijks betalen van freelancers en medewerkers? Mail je verhaal naar nlmotherboard@vice.com.